La temporada navideña genera emociones diversas entre las personas y una dinámica que es común entre la gente, se lleva a cabo mandando mensajes de “felicitación” o buenos deseos en plenos festejos navideños. Entonces, si no quieres importunar de más a las personas cuando están con los suyos o no sabes muy bien qué decir… he aquí 10 frases que puedes mandar en vísperas o en plena Navidad 2026.

¿Es común mandarse mensajes de Navidad en pleno 2026?

Tal vez para algunos parezca algo nuevo leer que las personas se mandan mensajes de felicitación en Navidad. Hace muchos años sucedía que cuando solamente se podía mandar mensajes SMS, lo hicieras con algunas palabras de buenos deseos (con límites de caracteres por mensaje) en plenos festejos navideños y de Año Nuevo.

Dicha situación tenía su grado de magia, pues si lo enviabas o te tocaba recibirlo, te sentías especial. Además de ser mensajes muy puntuales, pues debías elegir bien cada palabra, te cobraban una cantidad que muchos no podían cubrir. Es decir, pensar en el envío de muchos mensajes no era tan viable… tal como ocurre con la mensajería instantánea en pleno auge de las redes sociales.

Algunos indican que en la actualidad ya no es tan común que las personas se manden este tipo de mensajes o esto se transformó… pues todo el día se está en contacto con las personas. Y el Año Nuevo es una festividad un poco más adecuada para desearle lo mejor a las personas.

¿Cuáles son las mejores 10 frases cortas para mandar en Navidad por WhatsApp?

1.- Feliz Navidad 2026, que todos tus sueños se cumplan.

2.- Feliz Navidad, que nunca nos falten las risas y los abrazos.

3.- Que tu Navidad brille tanto como tú.

4.- Te mando un abrazo enorme y mis mejores deseos.

5.- Feliz Navidad, gracias por el gran equipo que somos.

6.- Feliz Navidad, gracias por todo tu amor.

7.- Feliz Navidad, a comer rico y a no contar calorías hoy.

8.- Que esta Navidad te recuerde todo lo bueno que viene.

9.- Aunque estemos lejos, te tengo cerquita en mi corazón. Feliz Navidad.

10.- Feliz Navidad a todos, que el 2026 nos trate bonito.