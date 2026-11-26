Mucho tiempo el rojo intenso y el dorado brillante dominaron los salones durante la temporada de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, los reportes de interiorismo de esta temporada confirman un cambio hacia paletas más serenas, envolventes y con aire vintage.

En esta transición, el borgoña profundo sustituye al rojo primario y el bronce envejecido toma el relevo del dorado espejo. Mientras el dorado tradicional refleja la luz de manera estridente, el bronce aporta un brillo cálido y controlado que realza la riqueza del tono vino sin recargar la vista.

5 ideas elegantes para decorar tu casa este diciembre

Esferas mixtas y cintas en el árbol de Navidad

Combina esferas forradas en terciopelo borgoña con piezas de acabado metálico en bronce cepillado o champán oscuro. Remata las puntas de las ramas con tiras sueltas de cinta de lino o raso vino en lugar de espumillón.

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Vajilla y cristalería con acentos metálicos en el comedor

Utiliza servilletas de tela en tono borgoña sujetas con arillos de bronce o cordón metálico. Acompaña los platos blancos con cubiertos en acabado bronce mate y portavelas bajos del mismo material para crear una atmósfera íntima durante la cena.

Guirnalda natural para la consola o chimenea

Extiende una guirnalda de follaje mixto, entrelaza una serie de micro luces cálidas y añade racimos de bayas color vino junto con pequeños cascabeles o estrellas de bronce antiguo.

Rincones de lectura con textiles de invierno

Crea un punto focal en tu sillón favorito combinando un cojín liso en tono crema, otro en terciopelo borgoña y una manta gruesa en color café o caramelo. El tono neutro evita que el vino oscurezca el mueble.

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Envolturas de regalos que funcionan como decoración

Envuelve las cajas en papel kraft natural o papel algodón color marfil, átalas con listón grueso en tono borgoña y sella el nudo con una etiqueta de cartulina oscura escrita con marcador metálico color bronce o una pequeña ramita seca.