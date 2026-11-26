La Navidad es una de las mejores ocasiones para experimentar con nuevos estilos de belleza y darle un cambio a tu rostro con algunos trucos de maquillaje, principalmente puedes crear tendencias que están de moda y resaltar en las reuniones. Si buscas una alternativa del maquillaje tradicional de sombras oscuras y labios intensos, la tendencia coreana puede convertirse en tu mejor aliada y aquí te explicamos el paso a paso para lograrla.

Te puede interesar: 6 ideas de uñas navideñas tipo minimalistas para diciembre de 2026: cómo lucirlas

Para esta nueva apuesta no solo destacaras por un asombroso cambio que luce más natural, sino que tendrás una piel luminosa, mejillas con efecto sonrojado y labios jugosos. También en este estilo de maquillaje destacan los ojos enormes que te darán un resultado dulce, fresco y sofisticado.

Este estilo, inspirado en las tendencias de maquillaje de Corea del Sur, busca realzar las facciones sin recargarlas. Además, permite incorporar pequeños destellos y tonos festivos que hacen que el resultado sea perfecto para una cena navideña, una reunión familiar o una celebración de fin de año.

¿Qué necesitas para conseguir un maquillaje coreano navideño?

Antes de comenzar, prepara algunos productos básicos para conseguir ese acabado fresco y natural, para este tipo de técnicas aplica el “menos es más”, ya que se busca elegir los productos adecuados que permitan construir el maquillaje poco a poco, sin crear una apariencia demasiado pesada.

Crema hidratante y protector solar

Base ligera o skin tint

Corrector de cobertura media

Rubor rosa o durazno

Sombras en tonos champagne, rosa y café claro

Iluminador de partículas finas

Delineador café

Máscara de pestañas

Tinta labial o gloss en tonos cereza y rosados

Paso a paso para lograr un look coreano dulce y luminoso en Navidad

1.- Prepara una piel luminosa:

Comienza con una buena hidratación y aplica una base ligera. La intención es unificar el tono sin ocultar por completo la textura natural de la piel. Utiliza corrector únicamente en las zonas donde lo necesites.

2.- Dale color a tus mejillas:

Aplica rubor rosa o durazno en el centro de las mejillas y difumina suavemente. Puedes extender un poco el producto hacia la nariz para conseguir ese efecto sonrojado característico del maquillaje coreano.

3.- Crea una mirada brillante:

Utiliza sombras champagne o rosadas en el párpado móvil. Después, agrega un toque de brillo en el centro del párpado y en el lagrimal. Para definir los ojos, realiza un delineado café muy fino y aplica máscara de pestañas.

4.- Consigue unos labios jugosos:

Elige una tinta en color cereza, rosa o frambuesa. Coloca el tono principalmente en el centro de los labios y difumínalo hacia las orillas. Finaliza con un gloss transparente para dar volumen visual.

5.- Añade el toque navideño:

Para darle un aire festivo sin perder la esencia coreana, coloca pequeños destellos champagne en los ojos o un iluminador discreto en los puntos altos del rostro.