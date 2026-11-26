El cierre de año puede traer algunas complicaciones para tu cabello. Mientras que algunas personas sufren con el calor, otras lo hacen fuertemente con el frío. En ese sentido, los practicantes de los remedios caseros recomiendan esta mascarilla con yogur natural, que tiene la misión de fortalecer tu melena, darle brillo y en general cuidarla de los daños que genera esta temporada del año. Checa cómo hacer la mascarilla y disfruta de los cambios.

¿Por qué es bueno hacer esta mascarilla de yogur natural para cuidar tu cabello?

Lo primero que se debe indicar es que aunque lo ignores (es normal no saber hasta que sientes el cambio en tu pelo), el frío vuelve tu cabello más seco, frágil y propenso a romperse. Este tipo de temperaturas reduce la hidratación que debería concretar tu melena y limita el flujo de los nutrientes a cada zona que lo necesita.

Por eso, algunos expertos en remedios caseros acuden al yogur natural para fortalecer el cuero cabelludo. En general este producto se presume por sus nutrientes que precisamente benefician la hidratación, la luminosidad y en aspectos de la piel… permite emparejar el tono. Todo esto es importante, al considerar que el frío complica la salud general de tu cabello.

¿Cómo hacer mascarilla para cabello maltratado con yogur natural?

Ya indicado que este producto puede hacer la gran diferencia, se te invita a probar con esta combinación de elementos naturales con base en el yogur natural. Solamente se te hace la recomendación de que ante el primer aspecto de reacción alérgica o algo parecido, suspendas inmediatamente el remedio casero.

Ingredientes

Una taza de yogur natural

Dos cucharadas de aceite de coco

Un huevo

3 fresas

Realización y aplicación de la mascarilla para cabello

La realización de esta mascarilla con yogur natural es muy sencilla, pues bastará con combinar todos los elementos en una licuadora hasta tener una mezcla bastante homogénea.

La aplicación será con masajes suaves y cubriendo toda la superficie.

Esto para dejar reposando la mezcla en tu pelo alrededor de 10 y 15 minutos.

Y finalmente lavando tu melena como lo haces normalmente, evitando agua muy caliente.