Los eventos astronómicos son un aspecto del que muchas personas disfrutan constantemente, por ello esta información es de relevancia para disfrutar de la Superluna Fría que cerrará las Lunas Llenas del 2026. Por eso, hoy toca aprender del por qué se le llama así, cómo puedes disfrutarla y cuándo sucederá exactamente. Y sin más… he aquí la información.

¿Por qué se llama Superluna Fría a la última Luna Llena de 2026?

El calendario lunar se reiniciará con miras a 2027 tras ocurrir esta Luna Llena especial, pues se dará en vísperas de Navidad, en plena Nochebuena. Se le llama Superluna porque se ve más luminosa y el disco lunar se percibirá 8% más grande. Y esto se da porque coincide con el perigeo, que es el punto de la órbita en el que el satélite se acerca más a la Tierra.

Ya indicado que el término Superluna es porque se nota más grande y luminosa, el segundo nombre que recibe es porque así la identificaron los pueblos originarios mohawk de Norteamérica. Estos sabían que con esta luna se avecinaban las heladas más fuertes, intensas y las noches más largas del hemisferio norte.

Mientras que en otras zonas como la europea celta, este fenómeno astronómico es llamado la Luna de Roble. Esto sucede así porque durante el invierno, este árbol sagrado es asociado con la resistencia, la fortaleza interior y la renovación que acompaña el solsticio.

¿Cuándo sucederá la Superluna Fría y cómo verla mejor?

Se indica que su iluminación máxima podrá observarse el miércoles 23 a las 19:28 p.m. (tiempo del centro de México)… sin embargo será observable desde el 22 hasta la madrugada del 24 de diciembre.