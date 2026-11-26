Durante las posadas decembrinas, las bolsas de celofán tradicionales suelen terminar en la basura a los pocos minutos de repartirse.

Reutilizar frascos de café soluble vacíos es una alternativa económica, vistosa y duradera: tus invitados se llevan sus dulces y después pueden aprovechar el envase como especiero, portalápices o recipiente en casa.

5 formas de convertirlos en dulceros navideños para regalar en posadas

Reno navideño con tapa de yute

Rellena el frasco con chocolates redondos o cacahuates garapiñados para dar un tono café de fondo. Pega en el frente dos ojos móviles y un pompón rojo grande como nariz.

Cubre la tapa con un círculo de tela de yute sujeto con cordón de cáñamo y pega dos ramas pequeñas de limpiapipas café en los costados simulando las astas.

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Frasco efecto cristal esmerilado con ventana

Pega una calcomanía con forma de estrella, pino o esfera en el centro del frasco limpio. Aplica con una esponja una mezcla a partes iguales de pintura acrílica blanca y pegamento blanco sobre todo el exterior del vidrio.

Cuando seque, retira la calcomanía para dejar una ventana transparente que muestre los dulces del interior y decora el cuello con un listón de terciopelo.

Muñeco de nieve con bufanda de tela

Llénalo hasta el tope con malvaviscos blancos o mentas. Dibuja los ojos, la sonrisa de puntos y una nariz de zanahoria directamente sobre el vidrio usando plumones permanentes o pintura acrílica.

Pinta la tapa de color negro para simular un sombrero de copa y ata una tira de tela de cuadros alrededor del cuello del envase como bufanda.

Kit listo para preparar chocolate caliente

Coloca en capas visibles cacao en polvo o chocolate de mesa troceado en el fondo, chispas de chocolate amargo en el centro y mini malvaviscos arriba.

Cubre la tapa con un retazo de tela navideña recortada con tijeras de zigzag, átala con un listón rojo y cuelga una etiqueta de cartulina kraft con las instrucciones.

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Cinturón de Santa Claus con papel o listón

Llena el recipiente con gomitas rojas, bastones de caramelo o dulces envueltos en papel brillante.

Rodea el centro del frasco con una tira ancha de listón negro o fomi escarchado y pega al frente una hebilla cuadrada recortada en cartulina dorada.