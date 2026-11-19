La cuenta regresiva para las celebraciones de fin de año ya comenzó y elegir el look adecuado se vuelve parte de la diversión previa. Las uñas no son un detalle menor: funcionan como el broche de oro que eleva desde un outfit clásico hasta una propuesta más jugada para la mesa navideña o el brindis.

Si buscas renovar tu manicura sin caer en los clichés de siempre, estas cinco ideas combinan guiños festivos, texturas actuales y acabados sofisticados. Hay opciones pensadas tanto para quienes prefieren un toque sutil como para las que quieren que sus manos se roben todas las miradas.

¿Cómo cuidar las uñas?

Cuidar las uñas exige constancia diaria y buenos hábitos. Hidrata las cutículas y la lámina con aceite nutritivo o crema de manos varias veces al día, especialmente tras lavarte las manos. Usa guantes al limpiar o lavar platos para evitar que el agua caliente y los detergentes las resequen o debiliten. Lima siempre en una sola dirección, evitando cortes bruscos, y no uses las uñas como herramienta. Aplica base protectora antes del esmalte, dale descansos entre manicuras semipermanentes o de gel y retira el color con quitaesmaltes sin acetona. Una dieta rica en proteínas y biotina completa el cuidado.

Manicura (Pinterest)

¿Cuáles son los mejores diseños navideños de uñas?

Con las uñas cada vez más cerca, elegir la manicura ideal se convierte en el complemento clave para elevar cualquier look de diciembre. Estas cinco tendencias navideñas apuestan por texturas magnéticas, destellos metálicos y acabados pulidos que funcionan tanto en uñas cortas como largas, logrando un aire festivo sin recargar las manos.

Uñas cat eye en rojo cereza

El efecto ojo de gato se consigue mediante esmaltes con partículas magnéticas que, al acercarles un imán, dibujan una línea luminosa sobre la superficie. En tono rojo cereza, conserva la esencia clásica de la Navidad pero con un acabado mucho más profundo y sofisticado.

Manicura cromada en dorado

El dorado metálico con efecto espejo es una apuesta segura para reflejar la luz durante las celebraciones nocturnas. Puedes llevarlo en toda la mano para un impacto total o aplicarlo solo en una o dos uñas como acento sutil.

Uñas

Uñas velvet en verde esmeralda

Las llamadas velvet nails imitan la textura visual del terciopelo gracias a sus reflejos magnéticos suaves. El verde esmeralda y el verde botella destacan especialmente en esta técnica y combinan a la perfección con joyería dorada.

Francesa con puntas doradas

Esta versión actualiza la manicura francesa tradicional sustituyendo el clásico borde blanco por una fina franja dorada. Sobre una base nude o rosa lechosa, mantiene una estética limpia y elegante con un guiño navideño discreto.

Uñas perladas o glazed nails

Pensadas para quienes prefieren los tonos claros, emplean bases translúcidas en blanco, rosa pálido o champagne coronadas con un brillo nacarado. Iluminan las manos con delicadeza sin necesidad de recurrir a grandes cantidades de glitter.