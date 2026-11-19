Si tienes una silla de jardín que está en mal estado para seguir siendo usada de manera segura, pues puedes darle una nueva oportunidad para llevar a cabo ideas de reciclaje que son muy interesantes.

Las ideas DIY nos llevan a reutilizar el respaldo, las patas u otros sectores del asiento que te dan la oportunidad de crear nuevos objetos para organizar elementos de la casa como también elementos de jardinería. Lo importante es que no vuelvas a exigirles el peso humano si ya no se encuentra en estado de poder garantizar la seguridad.

¿Cómo reciclar las sillas de jardín?

Lo primero que tienes que hacer es separar la parte que consideras que sigue siendo firme y confiable. Si por ejemplo tienes una pata rota puedes sacar provecho del respaldo.

El respaldo puede convertirse en un organizador de pared

Aquellos respaldos con rejillas o barras admiten ganchos y recipientes pequeños. Cuando tengas esta parte separada de la estructura, lo vas a lijar y fijar en la pared, esto te servirá para poder ordenar tus accesorios de jardinería, elementos de limpieza o herramientas.

Reciclaje Esta es una idea increíble. (IA Gemini/IA Gemini)

Ten en cuenta que antes de colgar el respaldo debes tener en cuenta cómo lo vas a fijar porque el plástico tiende a deformarse en el caso de que se aprieten mucho los tornillos. Un consejo es que utilices arandelas y vayas distribuyendo la carga.

Patas y asiento pueden tener otros usos de bajo esfuerzo

Otra de las opciones es utilizar aquellas partes que permanecen enteras para usarlas como soportes para colocar macetas, separadores o estructuras auxiliares. Todo va a depender del diseño de la silla ya que una pieza tubular no es igual a un asiento plano o respaldo perforado.

Con un asiento plano puedes hacer una base con una maceta liviana. Otra de las opciones es crear una bandeja de apoyo o un separador exterior. Con las patas tubulares crea pequeñas guías o soportes, pero siempre lejos de usos donde alguien pueda apoyarse o sentarse.