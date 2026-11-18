Las fiestas decembrinas son el pretexto perfecto para probar con manicures llamativos y fuera de lo tradicional. Y para conseguirlo, existen diferentes tendencias en diseños de uñas para lucir en Año Nuevo; desde relieves, brillos y efectos metálicos que se roban las miradas y elevan los looks al instante para recibir el 2027 con mucho estilo.

Diseños de uñas para usar en Año Nuevo y empezar el 2027 con mucho estilo

Manicure color champagne con relieves. Sin lugar a dudas, uno de los tonos más elegantes para un manicure festivo, es el champagne, que fusiona dorado con destellos de brillo. La base puede ser sólida o con efecto “cat eye” para maximizar la luminosidad. Y para que tus manos se vean espectaculares, agrega un poco de relieve dorado, lo que dará textura y queda muy bien con las joyas.

Uñas con estrellas doradas y rojas. Cuando se trata de darle un giro a los diseños de uñas para Año Nuevo, las estrellas son un gran complemento sin verse exagerado. Además, en la base puedes elegir el tono que mejor combine con tus atuendos y las estrellas de tonos contrastantes, como el rojo o el dorado, que se fusionarán con las decoraciones de la temporada.

imágenes de uñas 5 diseños de uñas que son perfectos para usar en las fiestas de fin de año. FOTO: Pinterest

Diseños de uñas estilo “bola disco”. Si buscas un manicure que sea imposible de ignorar a donde sea que vayas, entonces te encantarán las uñas inspiradas en bolas disco y su radiante apariencia. Este manicure está hecho con la técnica de espejo y pequeños cuadros colocados estratégicamente para imitar la apariencia de estos artefactos que nunca faltan en las discotecas.

Manicure rojo con efecto “ojo de gato” y fuegos artificiales. Entre las tendencias en diseños de uñas que seguirán vigentes para 2027, están las “cat eye nails”, un efecto que tiene reflejos magnéticos que se activan con un imán y pueden tener distintas siluetas. Y una versión que no falla, es en color rojo brillante con detalles que simulan a los fuegos artificiales que iluminan los cielos durante Año Nuevo.

imágenes de uñas 5 diseños de uñas que son perfectos para usar en las fiestas de fin de año. FOTO: Pinterest