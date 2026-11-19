Personalizar tus vasos térmicos, botellas o termos diarios es una de las formas más rápidas y divertidas de llevar tu estética favorita a todas partes. Inspiradas en el universo de K-Pop Demon Hunters, estas cinco miniaturas de Jinu combinan el carisma del escenario, los detalles oscuros y los guiños divertidos en formatos compactos ideales para pegarse entre sí o distribuirse por todo el cuerpo del termo.

Para que aguanten la condensación de bebidas frías, el roce de la mochila o el lavado diario a mano sin despegarse ni correrse, conviene imprimirlas en vinilo adhesivo brillante o mate resistente al agua, cubrirlas con papel contact transparente o vinilo laminado en frío y darles un borde blanco uniforme de 2 a 3 mm alrededor del trazo.

¿Cómo es la personalidad de Jinu de K-pop Demon Hunters?

Jinu es un personaje de contrastes marcados: por fuera muestra un carisma arrollador, humor rápido y una actitud confiada, casi descarada, que encaja con su presencia escénica, pero por dentro carga con una culpa pesada y un pasado que intenta dejar atrás. Puede ser calculador, irónico y hábil para leer situaciones a su favor, aunque no es un villano plano ni frío. Detrás de su pose segura asoman la melancolía, el cansancio emocional y una sensibilidad genuina que aflora cuando baja la guardia y se conecta de verdad con los demás, buscando al final cierto alivio o redención.

Jinu de KPop Demon Hunters (Sony Pictures Animation)

¿Cuáles son las mejores estampas de Jinu para decorar vasos y termos?

Decorar vasos o termos con Jinu es una forma práctica y original de llevar su estilo a diario sin saturar superficies curvas. A continuación, repasaremos cinco diseños:

estampas (IA)