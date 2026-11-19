Con el paso del tiempo las almohadas van acumulando sudor, humedad y grasa por lo que esto traspasa la funda y se comienzan a generar manchas amarillas. Lavarlas puede ser un dolor de cabeza, pero un ingeniero químico ha dado a conocer el método correcto para poder lavarlas correctamente.

No des todo por perdido ya que el ingeniero químico Diego Fernández ha develado el truco para que puedas dejar tus almohadas como nuevas y en simples pasos. Ahora sí manos a la obra.

¿Cómo lavar las almohadas con manchas amarillas?

El ingeniero químico, Diego Fernández, detalló una serie de pasos a seguir. Estos son:

El truco casero para eliminar las manchas amarillas de las almohadas sin tener que lavar a mano (Canva)

Revisar la etiqueta

Es muy importante que te tomes el tiempo de leer las instrucciones del fabricante. Hay almohadas que soportan el lavado en una máquina, pero hay otras que pueden sufrir deformaciones. También tienes que revisar que no tenga costuras abiertas para no perder el relleno.

Remojo y lavado en máquina

Luego de haber realizado el paso anterior vas a dejar la almohada en remojo durante una hora en un recipiente con agua caliente con percarbonato de sodio. Este último libera oxígeno activo que actúa como un blanqueador natural.

Después debes pasar por el lavarropas, pero sin agitador central para no dañar el relleno. Un truco muy importante es lavar dos almohadas juntas para que se equilibre el peso del tambor. Coloca un detergente líquido y el lavarropas debe estar en un programa corto o delicado.

Si tu almohada no puede ser colocada en el lavarropas debes frotar las manchas con un paño humedecido en agua tibia y un poco de jabón líquido.

Un secado completo

Llegamos al último paso donde es importante que el interior esté totalmente seco para que no se generen hongos. Puedes usar una secadora a baja temperatura equilibrando con bolas de secado para evitar que el relleno se apelmace o al aire libre en posición horizontal, dándolas vuelta periódicamente. Lo ideal es repetir esta limpieza dos veces al año.