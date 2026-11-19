Durante mucho tiempo se han utilizado los cuadros de fotos para poder decorar las paredes de las casas, pero los decoradores han develado las nuevas tendencias para el año 2027. Los cuadros con ilustraciones abstractas, motivos orgánicos y colores neutros.

Esta es una corriente interesante que se posiciona para dejar de cubrir las paredes del living y los dormitorios con fotografías familiares, paisajes y recuerdos de viajes. Es por esto que te vamos a contar todo lo que tienes que tener en cuenta.

¿Cuál es la nueva alternativa?

Lo que se busca es lograr ambientes más sofisticados y visualmente armoniosos, abandonando la acumulación de múltiples elementos decorativos. Deja de lado las fotos por nuevos estilos.

Tienes que incorporar láminas artísticas o cuadros de gran tamaño, con diseños abstractos, formas geométricas suaves, paisajes minimalistas o ilustraciones inspiradas en la naturaleza.

Opta por los siguientes estilos:

Arte abstracto: utiliza manchas, línea y formas irregular con tonos tierra, beige, blanco y negro.

Ilustraciones botánicas: también puedes hacer dibujos de hojas, ramas y flores con trazos simples.

Paisajes minimalistas: otra buena opción es aplicar cuadros con imágenes de montañas, mares o campos con pocos detalles y colores suaves.

Láminas monocromáticas: por último, opta por obras que combinan diferentes tonalidades de un mismo color para una estética sobria.

Ya no se deben usar paredes repletas de fotos pequeñas y marcos de distintos tamaños, para ser reemplazados por algo más simple. Una sola obra bien elegida puede darle personalidad a una habitación sin recargarla.

¿Dónde colocar los cuadros?