Personalizar tus objetos escolares es una buena alternativa para poder ir a clases con la mejor de las ondas. Es por esto que te traemos unos hermosos stickers de Rumi de Las Guerreras K-Pop.

Estas ideas te van a permitir poder personalizar la mochila, lonchera o estuchera con todo el estilo de las HUNTR/X. Son diseños únicos para darle toda la personalidad a tus elementos.

¿Cuáles son los mejores stickers de Rumi?

Rumi en versión chibi

Rumi en versión chibi nos brinda una apariencia adorable y con unas expresiones muy divertidas. Puedes decorar diferentes elementos y combinar con otros personajes de la película.

Rumi Esta es una versión muy tierna. (Pinterest/Pinterest)

Rumi en pose de combate

La líder de las HUNTR/X es una excelente guerrera por lo que con una pose de combate puede acompañarte a clases de la mejor manera. Es una buena opción debido a que cuenta con energía y estilo.

Rumi cantante

Otra faceta de Rumi es que es una cantante exitosa por lo que puedes utilizar una imagen donde aparezca sobre el escenario. Es una buena opción para quienes admiran su talento y liderazgo dentro de HUNTR/X.

Rumi con distintas expresiones

También puedes llevar a Rumi en distintas versiones para crear composiciones originales en cuadernos, carpetas, estuchera o donde tu desees colocarlas.

Rumi (Pinterest /Pinterest)

Sticker clásico de Rumi

Por último, tenemos esta opción donde aparece Rumi con su trenza morada y la chaqueta amarilla, es ideal para personalizar cualquier accesorio escolar.

¿Cómo imprimir correctamente?

Para que tus stickers duren más lo que se recomienda es poder imprimir en:

Vinilo autoadhesivo blanco (o transparente si quieres que se vea el fondo del objeto). El laminado protector UV puede ser mate o brillante para crear una capa plástica extra que evitará que la tinta se raye con el roce que puede sufrir la mochila o se borre con el lavado.

Pegar los stickers sobre las mochilas es un poco más difícil porque no se adhiere bien a las telas rugosas o de lona, es por esto que deberás colocarlos en las partes lisas como son las zonas plásticas o de ecocuero.