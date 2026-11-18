La salvia es una planta aromática utilizada tradicionalmente en infusiones y preparados naturales que también despertó el interés de la investigación médica. Algunos estudios analizaron si sus compuestos pueden contribuir a regular los niveles de azúcar en sangre y favorecer la salud circulatoria.

Pero no todas las variedades tienen los mismos efectos y no está demostrado que una sola especie consiga ambos beneficios. Entre las más conocidas se encuentra la salvia común (Salvia officinalis), estudiada por su posible influencia en el metabolismo de la glucosa.

También existe la salvia china (Salvia miltiorrhiza), conocida como danshen, que se utiliza en la medicina tradicional china y contiene compuestos investigados por sus efectos sobre el sistema cardiovascular.

¿Cómo puede ayudar la salvia a regular el azúcar en sangre?

La salvia común contiene sustancias antioxidantes, como polifenoles y flavonoides, que se investigan por su posible participación en procesos metabólicos. Algunos estudios pequeños en seres humanos observaron cambios favorables en determinados indicadores relacionados con la glucosa.

La investigación también explora cómo ciertos componentes de la planta podrían influir en la respuesta del organismo a la insulina y en el metabolismo de los carbohidratos. Pero hacen falta ensayos clínicos más amplios y de mejor calidad para confirmar esos efectos, establecer dosis seguras y conocer sus posibles beneficios a largo plazo.

¿La salvia mejora el flujo sanguíneo cerebral y qué precauciones hay que tener?

Cuando se habla de circulación, suele mencionarse la salvia china o danshen (Salvia miltiorrhiza). Sus compuestos, entre ellos los tanshinones y los ácidos salvianólicos, son objeto de investigaciones sobre sus posibles efectos vasculares y cardiovasculares.

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos (NCCIH), organismo de los Institutos Nacionales de Salud, recomienda tener precaución con los productos herbales y consultar con profesionales sanitarios, especialmente cuando se toman medicamentos. Antes de utilizar preparados de salvia, conviene considerar:

Tratamientos para la diabetes: combinar productos herbales con medicamentos que reducen la glucosa podría favorecer episodios de hipoglucemia.

combinar productos herbales con medicamentos que reducen la glucosa podría favorecer episodios de hipoglucemia. Anticoagulantes y antiagregantes: la salvia china puede interactuar con fármacos que afectan la coagulación y aumentar el riesgo de sangrado.

la salvia china puede interactuar con fármacos que afectan la coagulación y aumentar el riesgo de sangrado. Embarazo y lactancia: no se recomienda consumir preparados medicinales concentrados sin indicación profesional.

En conclusión, la salvia es una planta de interés científico por sus posibles efectos metabólicos y circulatorios. Pero su uso debe ser complementario y siempre supervisado por un profesional de la salud.