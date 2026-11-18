Las piezas decorativas de gran escala se han convertido en el recurso estrella para transformar fachadas, porches y recibidores durante la temporada decembrina.
Sin embargo, adquirir adornos extragrandes en tiendas departamentales suele representar un gasto elevado. Por suerte, crear esferas gigantes y campanas navideñas económicas en casa es mucho más sencillo de lo que parece utilizando materiales ligeros, reciclados y fáciles de trabajar.
Con un poco de pintura, telas texturizadas o plásticos reutilizados, puedes lograr piezas llamativas que aportan volumen, color y un aire festivo digno de escaparate desde el primer paso hacia tu puerta principal.
5 formas de crear esferas gigantes y campanas navideñas económicas para la entrada de tu casa
- Esferas gigantes con pelotas de playa y pintura en aerosol
Infla pelotas de playa grandes o balones de ejercicio económicos y límpialos bien con un paño seco. Aplica dos capas de pintura en aerosol especial para plástico en tonos rojo cereza, dorado metálico o verde esmeralda.
- Campanas navideñas de gran formato con macetas de plástico
Toma dos o tres macetas de plástico ligero de distintos tamaños, líjalas suavemente para mejorar la adherencia y píntalas con pintura acrílica dorada, bronce envejecido o blanco tiza.
- Esferas luminosas hechas con cestas de alambre o plástico
Une por los bordes superiores dos cestos de basura calados utilizando cinchos de plástico transparentes para formar una esfera hueca. Píntala con aerosol dorado o plateado.
- Campanas rústicas moldeadas con papel maché y cartón
Utiliza un garrafón de agua cortado o un balde plástico como molde base y aplica cuatro capas de tiras de papel periódico o kraft sumergidas en engrudo o pegamento blanco diluido.
- Esferas aterciopeladas con globos, hilo de yute y tela
Infla un globo grande al tamaño deseado y envuélvelo de forma cruzada con hilo de algodón o yute empapado en pagamento blanco. Déjalo secar 24 horas hasta que endurezca, revienta el globo y fórralo con tela de terciopelo elástico o fieltro suave en tono borgoña o champán.