Un buen sofá cama para renovar tu departamento debe cumplir 3 condiciones: adaptarse al espacio disponible, ofrecer un descanso confortable y tener un mecanismo de apertura sencillo. Este mueble es una solución práctica para departamentos pequeños, monoambientes o viviendas que no cuentan con una habitación de huéspedes.

Además de su funcionalidad, el sofá cama puede convertirse en una pieza central de la decoración. Los diseños actuales incorporan líneas simples, tapizados neutros y estructuras compactas que se integran con diferentes estilos de interiorismo.

La clave está en no elegirlo únicamente por su apariencia: también hay que evaluar cómo se utiliza durante el día y qué comodidad ofrece por la noche. Estos son los aspectos que debes tener en cuenta.

¿Qué debes tener en cuenta al elegir un sofá cama para un departamento?

Antes de comprarlo, conviene revisar estas 3 claves:

Las dimensiones y el espacio de apertura: mide el lugar donde estará ubicado y calcula cuánto espacio necesitará cuando se convierta en cama. En departamentos pequeños, los modelos de dos plazas o con chaise longue reversible pueden ser alternativas interesantes, siempre que permitan circular cómodamente. La calidad del colchón y la estructura: comprueba el grosor, la firmeza y los materiales del colchón. Si se utilizará todas las noches, conviene priorizar un modelo diseñado para el descanso habitual y no solamente para recibir visitas ocasionales. También es importante que la estructura sea estable y resistente. El mecanismo de apertura: existen sistemas extraíbles, plegables y desplegables. Lo ideal es probarlos antes de comprar y comprobar que puedan abrirse y cerrarse sin demasiado esfuerzo. Un mecanismo sencillo facilita el uso cotidiano.

La American Society of Interior Designers (ASID) promueve un enfoque del diseño que contempla tanto la funcionalidad como las necesidades de quienes utilizan los espacios. Este principio resulta especialmente importante en departamentos, donde cada mueble debe responder a una necesidad concreta sin obstaculizar la circulación.

¿Qué diseño de sofá cama conviene para que el living se vea más amplio y moderno?

Para conseguir una decoración equilibrada, los interioristas suelen trabajar con muebles proporcionados al tamaño del ambiente. En un departamento pequeño, un sofá cama de líneas rectas, brazos estrechos y patas visibles puede generar una sensación de mayor ligereza visual.

También conviene prestar atención al tapizado. Estas son algunas opciones:

Beige y crudo: aportan luminosidad y combinan con madera clara y fibras naturales.

aportan luminosidad y combinan con madera clara y fibras naturales. Gris: es versátil y funciona en ambientes contemporáneos.

es versátil y funciona en ambientes contemporáneos. Verde oliva: suma personalidad sin resultar demasiado llamativo.

suma personalidad sin resultar demasiado llamativo. Tonos tierra: generan una atmósfera cálida y acompañan las tendencias de decoración natural.

La diseñadora de interiores Emily Henderson, reconocida por sus propuestas de espacios funcionales y accesibles, ha apostado por el uso de muebles y accesorios para equilibrar estética y practicidad. Es recomendable elegir un modelo con fundas removibles o un tapizado fácil de limpiar, especialmente si tendrá un uso frecuente.