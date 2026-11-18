Año con año se habla de tendencias, moda o espacios que buscan un cambio o vuelta a lo que ocurre normalmente. Y aunque no es algo nuevo en sí, la Navidad de Ralph Lauren es una propuesta de adornos navideños al estilo de esta prestigiosa marca. Pero su propuesta no requiere grandes gastos, aunque probablemente no sea la opción más barata. Toma nota y checa si te convence para estas fiestas navideñas de 2026.

¿Qué es la Navidad de Ralph Lauren en tendencia?

Dado que en años pasados hubo una inclinación hacia el minimalismo, se indica que algunos quieren volver a los clásicos. Muchos aseguran que hasta los años 90, así se practicaba el evento de adornar los distintos rincones del hogar. Árboles enormes, colores clásicos, metálicos y completamente llenos de brillo. Descubre las particularidades para este 2026 del estilo de Ralph Lauren.

Lo que se busca crear es un aire acogedor, lujo atemporal y tradicional. En cuanto a los colores se propone el verde bosque, latón o cuero, dorado envejecido, azul marino y borgoña o vino. Esto mientras los árboles se proponen cargados de esferas de tamaños diversos, follaje abundante, lazos o cintas grandes, luces cálidas y detalles nostálgicos como muñecos de nieve, bastones de caramelo, Santa Claus, etcétera.

En ese sentido, parte elemental de esto es el uso de telas y estampados al puro estilo tartán escocés, tejidos de lana, franela, terciopelo y los típicos cuadros grandes. Pero finalmente, se requiere de una vestimenta con suéteres de punto con motivos festivos, camisas de franela e inspiración campestre.

¿Por qué deberías practicar el Ralph Lauren Christmas?

Como se planteaba al inicio del texto, esta tendencia volvió en este 2026 (algunos indican que también ocurrió en 2025) después de años donde se buscó un aspecto más sobrio y minimalista en los adornos de Navidad. Árboles pequeños, no naturales, con adornos pequeños y en específico poco impacto. Sin embargo, la gente quiere volver a lo clásico, incluso usando muchas cosas que sean de impresión para los visitantes que llegan a sus hogares.