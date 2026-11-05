5 ideas ingeniosas para aprovechar cajas de cartón y crear organizadores estéticos para la oficina

Si eres de los que les gusta hacer compras en línea y ya tienes acumuladas muchas cajas en casa y ahora no sabes qué hacer con ellas, toma en cuenta que antes de tirarlas puedes convertirlas en prácticos organizadores para la oficina. Lo mejor es que puedes hacerlos con un poco de creatividad, papel decorativo, pintura, barniz o tela y finalmente tener accesorios funcionales con un toque personalizado.

A continuación te dejamos algunas ideas de organizadores para oficina que puedes hacer con cajas de cartón de manera económica, lo mejor es que los materiales los puedes conseguir fácilmente.

5 ideas de organizadores para oficina con cajas de cartón

1.- Organizador para libretas o documentos

Si entre tu colección de cajas está una en forma alargada puedes crear un archivador vertical el cual te servirá para organizar hojas, sobres tamaño carta, carpetas, revistas o libros delgados para lograrlo solo necesitas reforzar las paredes con cartón adicional y cortar uno de los laterales en diagonal. Una vez que hagas los cortes ahora es momento de decorar ya sea que dejes el color natural del cartón, pegar adhesivo estilo madera, darle color con pintura acrílica, forrar con papel lustre y colocar stickers.

2.- Separadores de cajón

Si eres de los que tiene una colección inmensa de colores, plumas, lápices, marcatextos puedes crear separadores de un cajón para crear compartimentos y separar cada uno de estos artículos y no batalles en encontrar el que deseas en su momento. Solo necesitas recortar tiras de cartón y colocarlas dentro del cajón creando rectángulos o cuadrados.

3.- Organizador porta lapices

Otra idea es que con una caja pequeña crees un organizador para lápices, plumones, tijeras y otros artículos solo es cosa de usar una caja y dividir el interior en varios espacios utilizando rollos de cartón o pequeños separadores después coloca en cada rollo el tipo de papelería que necesites.

4.- Organizador de cables o cargadores

Las cajas de zapatos son perfectas para mantener los cables bajo control. Haz pequeñas aberturas en los laterales para sacar cada cable y coloca dentro cargadores, extensiones o audífonos.

5.- Bandeja organizadora para escritorio

Finalmente, una caja de cartón resistente puede transformarse en una bandeja para colocar libretas, sobres, notas y documentos pendientes, puedes colocarlo en el escritorio y tener a la mano esos asuntos pendientes a la vista y que no se te olviden.