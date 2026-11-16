Cómo hacer un árbol de Navidad al crochet: ideal para decorar en diciembre

El árbol de Navidad es uno de los elementos más representativos de la Navidad y que forma parte de la decoración habitual de las fiestas decembrinas, teniendo en cuenta que representa la fe, la unión familiar y que sin dudas, es una tradición que reúne a todos y que nadie se quiere perder. Si bien lo tendremos en su versión clásica, hay otros que buscarán decorar sus bolsos o llaveros y para eso, podrás tejer un arbolito a crochet y con un patrón fácil.

Como lo mencionábamos, el árbol de Navidad es algo que no puede faltar en las fiestas decembrinas, que suele armarse días previos en la llegada de la Nochebuena y que está cargado de un fuerte simbolismo, entre lo que hay que mencionar que representa la fe, la unión familiar, el amor, la solidaridad. Y es por esto que el armado de este adorno es una tradición que trasciende generaciones y de la que nadie se quiere perder.

Por otro lado, si bien nos encontraremos con el clásico árbol de Navidad, hay quienes buscan hacer manualidades que incluyan a este adorno, como es el caso de hacer uno tejido a crochet, una técnica muy popular y que consiste en utilizar una sola aguja, formando patrones y que podremos tener algo bonito para regalar o colocar en cualquier lugar. En este caso, te vamos a traer cómo tejer a crochet este árbol de Navidad.

Materiales utilizados

Hilo o lana de color verde o de tu preferencia

Ganchillo / crochet adecuado para tu hilo

1 hoja de papel blanco

Pegamento o cinta adhesiva

Relleno de fibra para rellenar

Tijera y aguja lanera

Cómo tejer el árbol de Navidad a crochet