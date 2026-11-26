Los obsequios pueden tener una presentación especial sin necesidad de comprar papel estampado o accesorios costosos. Si en casa hay seguidores de KPop Demon Hunters, una alternativa son 5 plantillas de stickers para decorar envolturas de regalos. Mientras que estas quedan perfectas para las fundas de los audífonos.

La propuesta incluye cinco estilos que puedes preparar con papel adhesivo, tijeras e impresora. Cada opción tiene una composición distinta: desde retratos individuales hasta figuras grupales y pequeños elementos relacionados con la historia. Así puedes elegir el diseño según el tamaño del paquete y el personaje favorito del destinatario. Mientras que estas 6 plantillas son ideales para personalizar una alcancía.

5 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para decorar envolturas de regalos 5 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para decorar envolturas de regalos (IA)

Plantillas para envolturas de regalos

1. HUNTRIX individuales: La primera propuesta consiste en crear tres figuras individuales, una por cada integrante del grupo HUNTRIX. Puedes utilizar un retrato de Rumi, otro de Mira y uno más de Zoey, con un contorno blanco alrededor para facilitar el recorte. Esta distribución funciona especialmente bien en paquetes pequeños, sobres y bolsas de papel kraft.

2. Integrantes Guerreras KPop: Otra alternativa consiste en reunir a las tres protagonistas dentro de una misma figura. Puedes utilizar una silueta circular, un corazón o un marco rectangular con esquinas redondeadas. En el centro coloca al trío y agrega pequeños detalles como estrellas, destellos y notas musicales alrededor.

3. Saja Boys: Los seguidores del grupo rival también pueden tener una opción dentro del conjunto. Una silueta con bordes blancos separa cada ilustración del fondo y pegarla sobre papel de colores.

4. Derpy y Sussie: Una cuarta alternativa consiste en utilizar a Derpy y Sussie, dos personajes que cuentan con diseños reconocibles y que también aparecen en los productos oficiales relacionados con la cinta. Puedes crear figuras pequeñas con bordes blancos y distribuirlas en una hoja tamaño carta para aprovechar el espacio disponible.