Además de que son una de las mejores ideas para adornar los útiles de la escuela con temática de KPop Demon Hunters, las estampas de la película también sirven muy bien para decorar los accesorios y demostrar qué tan fan eres en todas partes. Y si quieres cargar con todo el estilo, puedes personalizar las fundas de tus audífonos inalámbricos con inspiración de los Saja Boys y HUNTRIX.

Manualidades de KPop Demon Hunters fáciles: los stickers para poner en los audífonos y se ven increíbles

Ilustraciones de las HUNTRIX con diferentes estilos. Crea un collage de las “Guerreras KPop” con ilustraciones hechas de técnicas llamativas. Hay ediciones que incluyen dibujos de Rumi, Mira y Zoey en versión kawaii, anime o chibi. Solo debes acomodarlas en la cajita de tus audífonos y estará listo.

Stickers de KPop Demon Hunters y Saja Boys con forma de esfera. Si quieres llevar a tus personajes favoritos de HUNTRIX y Saja Boys a todas partes, te encantarán las plantillas de stickers para los audífonos con temática de KPop Demon Hunters en siluetas de esferas, para que parezca que sus cabecitas son charms. También puedes hacer el modelo usando solo a uno de tus favoritos.

Plantillas de estampas con la estética de HUNTRIX para los audífonos. Para personalizar los accesorios retomando inspiración de las “Guerreras KPop”, pero sin recurrir tal cual a las protagonistas, entonces te convienen las plantillas de stickers con la estética de HUNTRIX, las cuales incluyen diseños corazones, micrófonos, notas musicales, guitarras y estrellas, todas con la estética de la película que todos los fans reconocen a primera vista.