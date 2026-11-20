El fenómeno de K-Pop Demon Hunters ha conquistado a miles de seguidores gracias a su vibrante estética musical, sus escenas de acción y el carisma de sus protagonistas. Entre ellas, Mira destaca por su actitud decidida, su estilo visual inconfundible y su presencia escénica, convirtiéndose en una de las favoritas para proyectos creativos hechos por fans.

Si te gustan las manualidades en papel o buscas una actividad entretenida y económica para decorar tu habitación, utilizar plantillas para armar una muñeca de Mira es una excelente opción. Con cartulina opalina, tijeras, pegamento y un poco de paciencia, puedes construir figuras coleccionables sin necesidad de comprar mercancía costosa.

5 plantillas para armar una muñeca de Mira de las Guerreras K-Pop

Muñeca clásica recortable

Inspirada en las tradicionales muñecas de papel con pestañas doblables, esta plantilla es ideal para quienes disfrutan combinar los distintos atuendos de la película.

Figura Papercraft estilo Chibi 3D

los modelos tridimensionales de cabeza cuadrada o estilizada son un clásico del coleccionismo en papel por su estabilidad y facilidad de armado.

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Muñeca articulada con broches mariposa

Si buscas un modelo interactivo que pueda cambiar de pose y recrear las coreografías de HUNTR/X sobre tu escritorio, las articulaciones móviles son la mejor alternativa.

Muñeca estilo Standee acrílico casero con doble vista

Para quienes prefieren una estética limpia similar a los artículos oficiales de conciertos de K-Pop, los soportes verticales son rápidos de armar y lucen muy profesionales.

Muñeca de dedo o títere cónico para jugar

Una opción sencilla y divertida pensada especialmente para los fanáticos más pequeños que quieren recrear escenas de la película.

5 plantillas para armar una muñeca de Mira de KPop Demon Hunters 5 plantillas para armar una muñeca de Mira de KPop Demon Hunters

Consejos para armar tu muñeca de Mira con acabado resistente

Imprime las plantillas en cartulina opalina, papel couché o cartulina sulfatada de entre 200 y 250 gramos; el papel bond común es demasiado delgado y se doblará con facilidad.

En los modelos 3D, pasa suavemente la punta trasera de unas tijeras o un bolígrafo sin tinta sobre las líneas de doblez apoyándote en una regla metálica; esto garantiza pliegues rectos y limpios.

Finalmente, evita el pegamento líquido escolar muy agudo, ya que puede humedecer el papel y correr la tinta de la impresora.