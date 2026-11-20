Peppa Pig es uno de los dibujos animados del momento por lo que muchos niños quieren llevar a la cerdita y sus amigos a todos lados. En este caso te vamos a contar cómo puedes hacer mini llaveros de George para colocar en las mochilas o en los objetos que permitan personalizar de esta manera.

Si quieres realizar estos llaveros debes tener en cuenta que vas a necesitar materiales como fieltro, porcelana fría y el crochet (amigurumi) ya que son las tres mejores técnicas para crear estos accesorios.

¿Cómo hacer mini llaveros de George?

En fieltro o paño lenci (Rápido y económico)

Aquí nos encontramos con una de las ideas más sencillas para hacer en poco tiempo. Los materiales que necesitas son: Paño lenci (rosa pastel, rosa oscuro y azul), vellón siliconado, hilo de bordar, aguja, tijeras y argollas para llavero.

El procedimiento es recortar dos siluetas de la cabeza o si quieres de cuerpo completo de George. Luego vas a bordar los ojos, la nariz y su clásica mejilla rosada en la cara frontal. Une ambas piezas con puntada festón (o pegamento de silicona) dejando una pequeña abertura para rellenar con vellón antes de cerrar e insertar la argolla.

George Esta es una artesanía muy interesante. (Pinterest /Pinterest)

En porcelana fría o masa flexible (Acabado detallado)

Se recomienda esta idea para quienes buscan una figura tridimensional firme, lavable y con detalles definidos. Los materiales necesarios son: porcelana fría, acrílicos o pigmentos (rosa, azul, negro, blanco y verde), cola vinílica, barniz al agua y pitones con argolla.

Para poder realizar este llavero tienes que modelar una esfera ligeramente alargada hacia un costado para formar su hocico. Agrega orejas, ojos y camisa azul. Después vas a insertar un pitón metálico en la parte superior mientras la masa aún está fresca. Déjalo secar por 24 horas y aplica una capa de barniz para proteger la pintura y darle brillo.

Tejido a crochet / Amigurumi (Duradero y artesanal)

Como última opción tenemos esta idea artesanal que es muy resistente. Los materiales son: hilo de algodón fino (rosa claro, azul y fucsia), aguja de crochet de 2 mm o 2.5 mm, vellón, ojos de seguridad (o mostacillas) y argolla.

Para poder lograrlo tienes que hacer un anillo mágico en hilo rosa para hacer la cabeza de manera cilíndrica. Haz aumentos en un extremo para dar forma al hocico. Luego cambia a hilo azul para poder hacer el cuerpo en una sola pieza, ve rellenando a medida que avanzas y cose por separado las orejas, los brazos y su pequeña cola enrulada.