Por lo general en el mundo del maquillaje se utiliza el eyeliner negro, pero las nuevas tendencias nos llevan a experimentar con otros colores como el tono vino. Es por esto que te vamos a contar cómo utilizarlo de la manera correcta.

El tono vino debe ser difuminado con una base oscura pegada a la raíz de las pestañas. Esto genera un contraste que aportará dimensión sin necesidad de endurecer las facciones y evita el efecto de ojos cansados.

¿Cómo aplicar el eyeliner vino?

Técnica del doble delineado (Para máxima profundidad)

Aquí tenemos una técnica donde se crea un degradado que permite agrandar e intensificar el iris, es muy recomendado para ojos marrones y claros.

La aplicación es la siguiente:

Toma un lápiz cremoso color vino y ponlo al ras de las pestañas superiores, haz el trazo más grueso en el tercio externo y afinando hacia el lagrimal. Con un pincel biselado o de detalle pequeño, suaviza el trazo a toquecitos hacia arriba y hacia afuera para eliminar líneas rígidas.

Con un delineador marrón oscuro o negro ancla la raíz con café o negro, para devolverle la estructura al ojo. Finaliza con abundante máscara de pestañas negra o marrón oscuro desde la raíz para enmarcar la mirada.

Otras formas de aplicarlo según el efecto que busques

También puedes aplicar el lápiz vino en la línea de pestañas superior e inferior, procura concentrar más producto en la esquina externa. Vas a difuminar con una brocha pequeña antes de que se seque el producto para lograr un halo envolvente y elegante.

Cat-eye clásico o gráfico: en este caso deberás usar un delineador líquido o en gel borgoña para hacer un rabillo ascendente. Es una buena alternativa porque aporta calidez y sofisticación.

Línea de agua inferior: por otro lado, puedes añadir un poco de color en la línea de agua complementando con sombras neutras, doradas o melocotón para potenciar la calidez.

Consejos clave