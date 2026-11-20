Por lo general en el mundo del maquillaje se utiliza el eyeliner negro, pero las nuevas tendencias nos llevan a experimentar con otros colores como el tono vino. Es por esto que te vamos a contar cómo utilizarlo de la manera correcta.
El tono vino debe ser difuminado con una base oscura pegada a la raíz de las pestañas. Esto genera un contraste que aportará dimensión sin necesidad de endurecer las facciones y evita el efecto de ojos cansados.
¿Cómo aplicar el eyeliner vino?
Técnica del doble delineado (Para máxima profundidad)
Aquí tenemos una técnica donde se crea un degradado que permite agrandar e intensificar el iris, es muy recomendado para ojos marrones y claros.
La aplicación es la siguiente:
Toma un lápiz cremoso color vino y ponlo al ras de las pestañas superiores, haz el trazo más grueso en el tercio externo y afinando hacia el lagrimal. Con un pincel biselado o de detalle pequeño, suaviza el trazo a toquecitos hacia arriba y hacia afuera para eliminar líneas rígidas.
Con un delineador marrón oscuro o negro ancla la raíz con café o negro, para devolverle la estructura al ojo. Finaliza con abundante máscara de pestañas negra o marrón oscuro desde la raíz para enmarcar la mirada.
Otras formas de aplicarlo según el efecto que busques
También puedes aplicar el lápiz vino en la línea de pestañas superior e inferior, procura concentrar más producto en la esquina externa. Vas a difuminar con una brocha pequeña antes de que se seque el producto para lograr un halo envolvente y elegante.
- Cat-eye clásico o gráfico: en este caso deberás usar un delineador líquido o en gel borgoña para hacer un rabillo ascendente. Es una buena alternativa porque aporta calidez y sofisticación.
- Línea de agua inferior: por otro lado, puedes añadir un poco de color en la línea de agua complementando con sombras neutras, doradas o melocotón para potenciar la calidez.
Consejos clave
- Evita los lápices de labios: Los delineadores de labios contienen pigmentos o ceras no aptos para la zona ocular que pueden causar irritación.
- Elige el subtono adecuado: Aquellas personas que tengan ojos verdes, miel o azules se recomiendan tonos vinos más suaves o ciruela para resaltar el color natural. Para los ojos oscuros, se recomienda un vino tinto profundo para un contraste favorecedor.