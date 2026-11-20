En muchas casas suelen haber guardados corchos que quedaron de las botellas de vino. Si estás pensando en tirarlas pues no lo hagas porque puedes hacer unos increíbles adornos de Navidad.

La forma y la resistencia del material del corcho, te permiten poder realizar una gran cantidad de manualidades interesantes. En esta oportunidad, teniendo en cuenta las fechas que se avecinan, puede sacarle el mejor provecho.

¿Cómo hacer adornos de Navidad con corchos?

Mini arbolitos colgantes para el pino

Uno de los elementos más emblemáticos de la Navidad es el árbol, por eso es que se posiciona como uno de los adornos preferidos para hacer con corcho. Para lograrlo deberás pegar los corchos acostados e ir formando una especie de pirámide y los vas uniendo con silicona caliente. Uno corcho en vertical será el tronco.

Toma acrílico verde, rojo y dorado para ir dándole color a tu árbol. Por último, haz una estrellita de cartulina en la punta y ata un hilo rústico o cinta si lo quieres colgar.

Corcho Este arbolito es una gran idea. (Pinterest /Pinterest)

Renos navideños de mesa

Los renos son los acompañantes de Santa por lo que no pueden faltar. Lo que debes hacer es usar un corcho acostado como cuerpo y otro cortado a la mitad para la cabeza, los puedes unir con escarbadientes o silicona. Las patas pueden ser realizadas con escarbadientes o ramitas secas para formar las patas.

Por último, tendrás que pegar un pompón rojo para su nariz, dos ojitos móviles y unas ramitas finas en la cabeza simulando los cuernos. Quedan geniales como marcadores de sitio en la mesa navideña.

Centro de mesa con velas

Por último, lo que puedes hacer es llenar un frasco ancho de vidrio, un florero transparente o una bandeja con corchos enteros o cortados en rodajas. Colocar un velón blanco o dorado en el centro y agrega algunas piñas pequeñas, ramas de pino o luces LED a pilas.