A partir del estreno de la tercera entrega cinematográfica de Angry Birds programado para diciembre de 2026, todos los amantes de esta saga se muestran muy entusiasmados por la llegada del día para poder ubicarse frente a la pantalla.

De todos modos, no todo pasará por lo que esta entrega para ofrecer a sus seguidores, sino que son muchos espectadores los que también pueden ser protagonistas ya que existen muchas maneras de recrear la esencia de Angry Birds.

Stickers de Angry Birds Stickers de Angry Birds (Pinterest)

Las manualidades forman parte de lo señalado y la personalización de objetos se destaca entre las ideas más buscadas.

Tuppers del lunch personalizados

Es en este marco que una de las propuestas que promete ser más entretenida, y que se puede relacionar con el éxito de Angry Birds es la personalización de los tuppers del lunch escolar. Se trata de una manualidad casera que lleva a los personajes del juego y la pantalla grande a los envases del almuerzo de sus fans.

Stickers de Angry Birds para el lunch Stickers de Angry Birds para el lunch (Pinterest)

Se trata de una actividad sencilla y creativa para hacer en familia, ideal para darle un toque distinto a las loncheras de los chicos usando recursos fáciles de conseguir.

Stickers de Angry Birds

En esta oportunidad, la personalización de los tuppers del lunch se puede lograr a través de stickers de los personajes de Angry Birds.

Stickers de Angry Birds Stickers de Angry Birds (Pinterest)

Estos pueden conseguirse de muchas maneras y una de ellas es buscando ilustraciones imprimibles en plataformas como Pinterest o Instagram para luego utilizar una impresora a color de inyección junto con papel adhesivo imprimible.

Stickers de Angry Birds Stickers de Angry Birds (Pinterest)

Una vez elegidas las imágenes, como las 5 opciones de stickers que se comparten en este artículo, se recomienda hacer primero una prueba en hoja común para ajustar el tamaño que necesitamos para nuestros tuppers.

Finalmente, al momento de aplicar los stickers, resulta clave preparar bien los envases ya que hay que asegurarse que la superficie esté bien limpia, seca y sin restos de grasa o polvo para que las imágenes puedan adherirse sin complicaciones.

Los mejores 5 stickers de Angry Birds Los mejores 5 stickers de Angry Birds (Pinterest)

Así, se puede lograr una personalización fácil, con pocos recursos y con la esencia que solo Angry Birds puede ofrecer.