Falta poco tiempo para que se celebre la Navidad por lo que las decoraciones juegan un rol muy importante para muchas personas. Sin embargo, la casa no es el único lugar en donde puedes llevar esto a cabo, sino que tu lugar de trabajo puede también contagiarse de la alegría navideña.

Decorar tu espacio de trabajo no significa llenar de esferas, letreros, árboles, guirnaldas, etc, sino que puedes colocar unos elementos minimalistas que lleven la Navidad a tu espacio de una manera elegante.

¿Cómo decorar tu lugar de trabajo con estilo navideño?

Coloca un pequeño árbol de Navidad en tu escritorio

Como mencionamos anteriormente no hace falta colocar grandes decoraciones por lo que puedes colocar un mini árbol que sea el protagonista de tu escrito. Encontrarás una gran cantidad de diseños pues elige uno que sea discreto y fácil.

El mismo puede ser colocado al lado del monitor o en una repisa. Siguiendo el estilo minimalista es que no debes saturarlo de adornos. Pon algunas esferas blancas, doradas o plateadas para que tenga un toque especial.

Luces cálidas para crear un ambiente acogedor

Una buena iluminación cambia por completo cualquier lugar. Elige una guirnalda de luces LED cálidas para obtener un toque navideño en tu espacio de trabajo, pero sin exagerar.

Coloca estas luces alrededor de una repisa, cerca de una ventana o en algún mueble. No se recomienda que las luces sean demasiado brillantes o con muchos colores porque podrían distraerte.

Velas con aromas de temporada

Un elemento que no puede faltar son las velas decorativas que ayudan a crear una atmósfera cálida. Si bien es un elemento ornamental puedes disfrutar de su aroma si eliges las perfumadas. Las que mejor se relacionan con la Navidad son canela, vainilla, pino o naranja.

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Las velas deben estar en un recipiente de vidrio, cerámica o colores neutros para poder conservar la estética del escritorio.