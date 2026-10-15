4 plantillas de stickers de las integrantes de la película KPop Demon Hunters para pegar en muebles de madera donde Rumi, Mira y Zoey lucirán increíbles

El furor por la película de KPop Demon Hunters y sus personajes parece no tener fin, pues aunque esta película se estrenó hace poco más de un año y falta mucho para su secuela, los niños de todo el mundo no puedes parar de hablar de ella e incluso de personalizar sus objetos e incluso muebles de madera.

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Por ello, te compartiremos en esta nota algunas recomendaciones de plantillas de stickers de Rumi, Mira y Zoey, las protagonistas de la película que puedes imprimir y pegar en tus muebles de manera planos, para así decorar como ellos quieran sus espacios con la película sensación.

Sticikers de KPop Demon Hunters para pegar en muebles

Hay algunos detalles imperdibles de esta película, aunque uno de los más llamativos son el diseño de Rumi, Mira y Zoey, las chicas integrantes de HUNTR/X, siendo que cada una cuenta con una personalidad única, por lo que te compartiremos estas 4 plantillas para que puedas recortarlos y pegarlos como gustes en tus muebles de madera.

Por un lado tenemos a la líder Rumi , quien es la vocalista principal y es hija de una antigua cazadora de demonios, quien dentro de esta historia aprende a lidiar con su herencia y con la carga de estar entre dos mundos opuestos, salvando al mundo con su voz.



, quien es la vocalista principal y es hija de una antigua cazadora de demonios, quien dentro de esta historia aprende a lidiar con su herencia y con la carga de estar entre dos mundos opuestos, salvando al mundo con su voz. También está Mira , quien sigue a Rumi y llega a contrastar en personalidad, siendo la bailarina principal, encargada de las coreografías y visuales de HUNTR/X, siendo una de las integrantes con el carácter más fuerte.



, quien sigue a Rumi y llega a contrastar en personalidad, siendo la bailarina principal, encargada de las coreografías y visuales de HUNTR/X, siendo una de las integrantes con el carácter más fuerte. Zoey es la maknae, siendo la rapera y compositora principal de la agrupación de KPop, quien destaca por su personalidad alegre, optimista y enérgica, dejando ver todo el talento que tiene en cada ocasión.



¿Quiénes son las KPop Demon Hunters?

Si tienes niños en casa, lo más probable es que ya conozcas la película de KPop Demon Hunters, aquella que narra las aventuras de Las Guerreras KPop, donde un grupo de amigas tienen una agrupación de música conocida como HUNTR/X y a la vez salvan al mundo de los demonios.