5 plantillas de stickers circulares de KPop Demon Hunters para pegar en las esferas del árbol de Navidad

KPop Demon Hunters sigue siendo un fenómeno en las decoraciones y en esta ocasión tenemos para ti una manualidad para hacer en familia. Descarga e imprime las siguientes plantillas de stickers con los personajes de Las Guerreras del KPop, son perfectas para decorar las esferas para el árbol de Navidad, ya que tienen forma circular y seguramente se verán increíbles como decoración.

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Plantillas de stickers para decorar el árbol de Navidad con temática de la película KPop Demon Hunters

Stickers circulares de las protagonistas de KPop Demon Hunters

Esta plantilla es perfecta para un verdadero fanático de las Guerreras del KPop, pues tiene a Rumi Mira y Zoey, los personajes estelares de la película.

Plantilla de stickers baby Kpop Demon Hunters

Estas calcomanías son hermosas si tienes niñas pequeñas en casa, los stickers en las esferas para tu árbol de Navidad le darán un toque tierno a la temporada.

Plantilla de stickers de Saja Boys para imprimir

Esta es una de las mejores opciones para los amantes de la película “Las Guerreras del KPop”, solo debes imprimir esta plantilla, recortar y pegar en tus esferas de Navidad sin importar el material que sean.

Plantilla con 45 stickers de KPop Demon Hunters para pegar en las esferas de Navidad

Si tu árbol es grande y quieres decorarlo al estilo Kpop, esta plantilla es ideal para que tengas muchos stickers que adornen tus esferas.

Stickers con temática de La guerreras del KPop para decorar las esferas de Navidad

Si quieres pasar un buen momento en familia, te recomendamos usar esta plantilla de stickers y pegarlas en esferas, puedes ponerla en el árbol de Navidad o bien hacer una decoración para el cuarto de tus pequeños.