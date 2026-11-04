4 Plantillas de stickers de Kpop Demon Hunters para imprimir, recortar y decorar tu carta a Santa Claus esta Navidad 2026; ideales para fans de las Guerreras Huntrix

Es oficial, cada vez falta menos para Navidad, eso implica escribir una carta a Santa Claus, es por eso que en esta ocasión te presentamos stickers para que imprimas, recortes y así puedas decorar tu carta. Cada uno de ellos tiene a los personajes de Kpop Demon Hunters y a las Guerreras Huntrix.

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Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers gratis para imprimir, recortar y decorar tu carta a Santa Claus esta Navidad 2026

Estas plantillas tendrás que imprimirlas en una hoja con pegatina, puedes imprimirlas del tamaño que desees; todo dependerá del tamaño de tu carta y cómo quieras decorarla. Es preferible que la impresión sea a color para que de esta manera luzca aún más.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers de las Guerreras Huntrix gratis para decorar tu carta a Santa Claus esta Navidad 2026

Esta plantilla, como su nombre lo indica, tiene a las 3 Guerreras Huntrix en stickers. Además un detalle único y muy especial es que los personajes lucen “ugly sweaters” y gorros navideños así como diademas de renos. Por otro lado, las figuras sostienen caramelos de bastón en color rojo y también hay regalos.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers de Rumi, Zoey y Mira gratis para decorar tu carta a Santa Claus esta Navidad 2026

Esta plantilla tiene a las tres Guerreras Huntrix: Rumi, Zoey y Mira, cada una de ellas con atuendos navideños. Esta plantilla es ideal para las fans que tienen a un personajes favorito ya que lo pueden recortar de forma individual aunque también puedes utilizar los 3.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers en forma de estrella gratis para decorar tu carta a Santa Claus esta Navidad 2026

Estos stickers destacan por tener una forma de estrella, algo muy común en Navidad. Dentro de la figura se encuentra Zoey, Rumi y Mira además de que Derpy Tiger las acompaña. Los colores de estos stickers son muy navideños ya que son rojo y verde. Rumi luce gorros navideños, algo que le da un toque especial a los stickers.

Kpop Demon Hunters: Plantilla de sticker de los Saja Boys para decorar tu carta a Santa Claus esta Navidad 2026

Esta plantilla es perfecta para todas los fans de los Saja Boys, la icónica banda de kpop de la película que interpreta la canción “Soda Pop”. Este sticker destaca por tener una representación animada de la agrupación en donde cada personaje porta suéteres navideños y de fondo hay una corona alusiva a la época decembrina. Además de esto, los Saja Boys portan gorros navideños por lo que el sticker es perfecto para que decores tu carta.