Paw Patrol se ha convertido en una de las caricaturas favoritas de los niños. Y no es para menos. La serie ofrece un sinfín de aventuras acompañadas de grandes enseñanzas. Por ello, si tus hijos son fans de la caricatura, seguro les encantará tener a sus personajes favoritos en todas partes, incluida su lonchera para la escuela. Bajo esta línea, te compartimos 4 plantillas de stickers inspiradas en Chase, Marshall, Skye y los demás integrantes de la patrulla canina, perfectas para imprimir y decorar.

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4 plantillas de stickers de Paw Patrol para imprimir y decorar la lonchera de tus hijos

Los stickers de Paw Patrol son una de las mejores opciones para darle un toque único y especial a las loncheras, aunque también puedes pegarlas en otros artículos, como termos, recipientes y hasta libretas o cuadernos. Checa estas 4 plantillas de stickers listas para imprimir.

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

¿En qué tipo de papel debes imprimir tus stickers? Así puedes hacer tus propias estampas de Paw Patrol

Imprimir tus propios stickers de Paw Patrol es bastante sencillo. Descarga las plantillas que más te hayan gustado y acomódalas en un archivo digital. Posteriormente, envíalas a imprimir en papel adhesivo y a color. Y listo. Recorta la silueta de cada una de las estampas y tendrás tus propias calcomanías inspiradas en esta famosa caricatura.

Ideas para decorar la lonchera de tu hijo con stickers de Paw Patrol

Puedes elegir diseños con los personajes por separado o juntar varios sticker para reunir a toda la Patrulla Canina. Eso sí, recuerda limpiar y secar bien la superficie antes de pegarlos. Y listo. No necesitas más para que tus hijos tengan una lonchera única y fácil de reconocer entre el resto de sus compañeros.