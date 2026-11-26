La magia clásica de El cascanueces se fusiona con el universo musical y sobrenatural de K-Pop Demon Hunters en esta colección de cinco stickers ilustrados. Cada diseño reimagina a los integrantes de los Saja Boys bajo roles icónicos del cuento navideño, combinando uniformes de época, coronas y detalles de fantasía con la personalidad característica de cada miembro del grupo.

Pensados para decorar agendas, cuadernos, fundas de celular o sumarse a las tendencias de temporada, estos cinco stickers ofrecen una versión festiva y coleccionable de la banda. Es una forma divertida de cruzar el espíritu navideño tradicional con la estética idol y el tono oscuro de la historia.

¿Quiénes son los Saja Boys?

Los Saja Boys son la boy band antagonista de la película animada K-Pop Demon Hunters. Aunque frente al público lucen como un exitoso grupo de pop coreano, en realidad son demonios disfrazados que buscan debilitar a las heroínas de HUNTR/X y romper la barrera mágica para liberar al rey demonio Gwi-Ma. Su nombre juega con la palabra coreana saja, que significa “león” y alude a los espíritus que guían las almas. El grupo está formado por cinco integrantes con arquetipos clásicos: Jinu como líder, Abby como el atlético, Mystery como el enigmático, Romance como el galán y Baby Saja como el menor, conocidos por éxitos como “Soda Pop” y “Your Idol”.

Saja Boys (Netflix Mercadolibre /Canva)

¿Cuáles son los mejores stickers de los Saja Boys como personajes de El Cascanueces?

Los mejores stickers de los Saja Boys inspirados en El cascanueces combinan la estética idol de cada integrante con los personajes clásicos del cuento navideño:

Saja Boys (Nano Banana)