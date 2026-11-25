Para cualquier persona que disfruta de una buena novela o manga, perder la página donde se quedó es uno de los mayores inconvenientes. Por eso, los separadores magnéticos se han convertido en el accesorio favorito de los lectores: al doblarse sobre la hoja, se sujeta con firmeza sin caerse al guardar el libro en la mochila ni maltratar las esquinas.

Si además combinan la funcionalidad con el universo de Pokemón, se transforma en un regalo inolvidable. Crear marcapáginas magnéticos imprimibles en casa es una manualidad económica, rápida y personalizada.

5 marcapáginas magnéticos imprimibles de Pokémon

Pikachu y Eevee estilo Chibi

Una plantilla plegable con contorno troquelado donde Pikachu y Eevee aparecen sonriendo con las patitas apoyadas hacia adelante, de modo que al doblar el separador sobre la hoja parezca que están asomándose desde el interior de la lectura.

5 marcapáginas magnéticos imprimibles de Pokémon para regalar a los amantes de la lectura 5 marcapáginas magnéticos imprimibles de Pokémon para regalar a los amantes de la lectura

Trío de iniciales de Kanto

Tres marcapáginas individuales con forma de silueta o banderín vertical decorados con ilustraciones dinámicas de Bulbasur, Charmander y Squirtle, acomáñados de pequeños símbolos de sus tipos elementales.

Pokébolas clásicas y especiales

Círculos plegables unidos por una pestaña superior que replican distintos modelos de Pokébolas: la clásica roja y blanca, la Ultra Ball negra con franjas amarillas, la Master Ball morada o la Love Ball rosa pastel.

Genger y Pokémon tipo fantasma para lectores de misterio y terror

Una pieza recortada con la sonrisa traviesa de Gengar sobre un fondo morado profundo con destellos nocturnos y lunas crecientes.

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Snorlax dormido con la frase “Un capítulo más y a dormir”

Un marcapáginas alargado que muestra a Snorlax durmienso plácidamente rodeado de estrellas y almohadas en tonos azul petróleo y crema, acompañado de una pequeña etiqueta con la frase “Solo un capítulo más...”.

Puedes comprar rollos o láminas de cinta magnética autoadhesiva en papelerías y tiendas de manualidades para poder armar tus marcapáginas magnéticos con acabado duradero. Antes de retirar el adhesivo de los dos cuadritos de imán, júntalos entre sí para comprobar que se atraen y hay polaridad.