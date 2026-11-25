Comenzar un nuevo año académico o laboral es la oportunidad perfecta para renovar hábitos, mantener las tareas bajo control y visualizar objetivos claros. Si eres fanático del fenómeno animado K-Pop Demon Hunters y de la música HUNTR/X, diseñar tus propios planificadores semanales imprimibles de Rumi, Mira y Zoey convierte la organización diaria en una actividad divertida y llena de motivación.

Gracias a herramientas gratuitas de diseño, puedes armar plantillas a la medida de tu escritorio o carpeta escolar, combinando los colores vibrantes de las protagonistas con espacios prácticos para horarios, recordatorios y listas de pendientes.

5 planificadores semanales imprimibles de Rumi, Mira y Zoey

Planificador de escritorio horizontal estilo Gira Mundial HUNTR/X

Divide la hoja en siete columnas verticales con estética de itinerario de concierto, encabezado por una ilustración dinámica de Rumi, Mira y Zoey en el escenario.

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Planeador minimalista inspirado en las armas místicas y el sello Honmoon

Fondo blanco hueso con líneas divisorias finas en tonos violeta neón, rosa intenso y azul eléctrico, decorado en las esquinas con ilustraciones lineales de las armas luminosas de las cazadoras y los patrones geométricos de la barrera Honmoon.

Organizador semanal versión Chibi con rastreador de hábitos

Presenta bloques horizontales decorados con versiones tiernas de Rumi, Mira, Zoey y el tigre Derpy animando cada día de la semana, acompañado de una tabla inferior con casillas para marcar tus hábitos diarios con calcomanías o marcadores pastel.

5 planificadores semanales imprimibles de Rumi, Mira y Zoey 5 planificadores semanales imprimibles de Rumi, Mira y Zoey

Planeadores individuales según la energía de cada protagonista

Un modelo protagonizado por Rumi, otro con Mira y uno con Zoey. Ideal si te gusta cambiar de diseño cada semana o compartir plantillas con tus amigas, crear tres modelos temáticos distintos permite varias la estética del escritorio.

Planificador semanal estilo Photocard y Checklist vertical

Una hoja vertical dividida en dos columnas: del lado izquierdo se ubican los días de la semana con casillas de verificación y del lado derecho destaca un marco estilo photocard con retratos festivos o casuales del trío y una sección de frase motivacional de la semana.