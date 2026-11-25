Si en casa hay pequeños fanáticos de Rumi, Mira y Zoey, puedes sorprenderlos con adornos hechos en casa que combinan su pasión por la película con la magia de las fiestas decembrinas con esferas de papel que no los ponen en peligro si las colocas en el arbolito de navidad.

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Las esferas de papel son una alternativa divertida, económica y fácil de personalizar. Además, no necesitas gastar demasiado ni tener materiales complicados para poder crear y darle esa decoración personalizada a tu casa.

A continuación te dejamos los materiales necesarios, así como algunas ideas para que puedas hacer esferas de papel para decorar tu árbol de Navidad si en casa hay niños pequeños.

Materiales:

Plantillas o diseños de Kpop Demon Hunters que puedes encontrar en internet

Cartulina

Hojas de papel

Tijeras

Pegamento

Colores

Listón

¿Cómo hacer las esferas de papel paso a paso con los niños?

Una vez que tengas todos los materiales y los diseños seleccionados que quieres colgar en tu árbol de Navidad sigue estos pasos:

Descarga o dibuja la plantilla del personaje que más les guste Imprime en color el diseño sobre una hoja de papel grueso o cartulina Recorta las piezas siguiendo las líneas de la plantilla Decora con plumones, diamantina, confeti etc Coloca un pequeño pedazo de hilo o listón en la parte superior para que pueda colocarse en el árbol

5 plantillas de esferas de papel de Kpop Demon Hunters para Navidad

1.- Esfera de Rumi

Utiliza una plantilla circular con el rostro de Rumi al centro. Puedes decorarla con tonos morados, rosas y detalles brillantes. Es ideal para los pequeños que tienen a esta protagonista como favorita.

2.- Esfera de Mira

Una esfera con el rostro de Mira y su cabellera rosada serán una opción llamativa. Agrega detalles con diamantina rosa y plateada para darle un acabado navideño.

3.- Esfera de Zoey

Elige una plantilla con su imagen y combínala con colores alegres, como naranja, amarillo y rosa. Puedes agregar estrellas de papel alrededor.

4.- Esfera grupal de HUNTR/X

Si no quieren elegir a una sola integrante, una plantilla con las tres protagonistas será perfecta. Puedes buscar diseños con vestimenta navideña.

5.- Esferas de Saja Boys

Si quieres una combinación llena de Kpop puedes optar por buscar diseños inspirados en los Saja Boys y elementos de la música surcoreana como lightstick, microfonos, notas musicales, estrellas, latas de refresco etc.