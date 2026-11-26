Falta muy poco para Navidad por lo que tenemos ideas muy hermosas para que puedas decorar tus uñas con toda la magia de esta fecha. Los diseños que no te pueden faltar son los inspirados en copos de nieve y gorritos de Santa Claus.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas de Navidad?

Manicura francesa navideña combinada

La manicura francesa no pasa de moda, pero se va reversionando. En este caso lo que debes hacer es aplicar una base en tono nude rosado natural o vía láctea en todas las uñas.

Reemplaza la línea francesa clásica con rayas rojas y blancas diagonales como el bastón de caramelo, hazlo en el índice y meñique. El dedo anular puede llevar un gorrito de Santa Claus inclinado con borde de peluche y pompón. Agrega un copo de nieve blanco en el dedo medio.

Efecto suéter y rojo aterciopelado

Otra opción es jugar con las texturas por lo que puedes pintar el pulgar y el meñique en rojo intenso con un acabado mate o efecto terciopelo. Coloca una base blanca o nude en el dedo medio para trazar copos de nieve y espolvorea acrílico transparente antes de curar en lámpara para dar textura al tejido.

Luego dibuja un bastón de caramelo cruzado en el índice y un pequeño gorrito de Santa Claus en una esquina del anular.

Minimalista con brillo dorado

Coloca una base transparente con destellos dorados muy finos o brillo tipo glaze. Allí vas a dibujar un motivo diferente en cada uña, puedes hacer un mini gorrito rojo en el anular, un bastón curvo en el medio y pequeños puntos con un copo de nieve delicado en el índice.

Es importante que selles con top coat ultra brillantes para obtener un resultado elegante y discreto.

Base roja clásica con acentos blancos

Coloca un esmalte rojo brillante en tres uñas de cada mano. El dedo medio y anular deben ir en blanco puro o nude claro donde puedes pintar rayas de bastón de caramelo en toda la superficie del medio y un gorro de Santa Claus grande en el anular.

Agrega copos blancos de diferentes tamaños en las uñas rojas con un punzón fino.

V

Degradado baby boomer invernal

Por último, tenemos esta opción en la que se crea un difuminado suave de nude a blanco en la punta para simular nieve. Dibuja copos de nieve plateados o blancos sobre el degradado en el índice y meñique.

Coloca un bastón de caramelo entrelazado en el dedo medio y un gorrito de Santa Claus con brillo blanco en la parte superior del anular.