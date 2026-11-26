El cierre de noviembre y el inminente inicio del último mes de 2026 marcan la etapa ideal para apostar por un cambio de imagen renovador. Con las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina, muchos optarán por lucir su belleza de una manera distinta.
En este marco, cerrar el ciclo con una apariencia fresca no solo levanta el ánimo, sino que permite recibir el nuevo año con energía renovada y un estilo mucho más liviano y práctico. Por lo tanto, cabello, maquillaje, vestimenta y manicura seguramente se pondrán en consideración.
Corte y cambio de look
Por lo general, las transformaciones de look más exitosas comienzan por el cabello, ya que un buen tijeretazo tiene el poder de armonizar las facciones de inmediato.
Al respecto, los expertos en belleza remarcan que las nuevas tendencias de peluquería conviven y se fusionan con los estilos clásicos de toda la vida. De esta manera, dan como resultado versiones modernizadas que priorizan el movimiento natural, la comodidad y un efecto rejuvenecedor.
Los mejores cortes bob
Entre esas opciones atemporales destaca el corte bob, un cabello corto que aporta frescura, elegancia y dinamismo al rostro. Además, a partir de los 50 años, este estilo se convierte en un gran aliado porque estiliza los rasgos, aporta volumen en zonas clave y suaviza la línea mandibular.
A continuación, te presentamos las 3 variantes del corte de cabello bob francés que son ideales para disimular la papada y afinar visualmente el cuello:
- Bob francés desfilado debajo del mentón: A diferencia del bob tradicional que termina justo en la mandíbula (lo que puede ensanchar la zona), esta versión cae unos dos o tres centímetros por debajo del mentón con puntas suavemente desfiladas hacia adentro. Ese largo estratégico crea una línea vertical que alarga el cuello, mientras que el desfilado envuelve el contorno inferior del rostro, disimulando la papada sin generar volumen lateral innecesario.
- Bob francés asimétrico o invertido suave: Este corte presenta una nuca ligeramente más corta y despejada que va ganando longitud de manera sutil hacia el frente, terminando en puntas alargadas cerca de las clavículas. La inclinación diagonal dirige la mirada hacia abajo y hacia el centro, afinando el cuello al instante y generando un efecto lifting natural que redefine el óvalo facial.
- Bob francés con capas largas y flequillo cortina: Incorporar capas largas y ligeras desde la altura de los pómulos aporta movimiento y evita que el cabello caiga en bloque pesado alrededor de la cara. Al combinarlo con un flequillo cortina abierto al centro, se crea un marco vertical que desvía la atención de la zona baja del rostro, equilibra las proporciones y estiliza tanto el cuello como la línea de la mandíbula.