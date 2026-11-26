El cierre de noviembre y el inminente inicio del último mes de 2026 marcan la etapa ideal para apostar por un cambio de imagen renovador. Con las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina, muchos optarán por lucir su belleza de una manera distinta.

En este marco, cerrar el ciclo con una apariencia fresca no solo levanta el ánimo, sino que permite recibir el nuevo año con energía renovada y un estilo mucho más liviano y práctico. Por lo tanto, cabello, maquillaje, vestimenta y manicura seguramente se pondrán en consideración.

Corte y cambio de look

Por lo general, las transformaciones de look más exitosas comienzan por el cabello, ya que un buen tijeretazo tiene el poder de armonizar las facciones de inmediato.

Al respecto, los expertos en belleza remarcan que las nuevas tendencias de peluquería conviven y se fusionan con los estilos clásicos de toda la vida. De esta manera, dan como resultado versiones modernizadas que priorizan el movimiento natural, la comodidad y un efecto rejuvenecedor.

Los mejores cortes bob

Entre esas opciones atemporales destaca el corte bob, un cabello corto que aporta frescura, elegancia y dinamismo al rostro. Además, a partir de los 50 años, este estilo se convierte en un gran aliado porque estiliza los rasgos, aporta volumen en zonas clave y suaviza la línea mandibular.

A continuación, te presentamos las 3 variantes del corte de cabello bob francés que son ideales para disimular la papada y afinar visualmente el cuello: