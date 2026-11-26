El universo visual de K-pop Demon Hunters ofrece una mezcla vibrante de moda urbana, fantasía oscura y estética idol que se traslada a la perfección al mundo del nail art. Cada integrante aporta una identidad propia que permite jugar con distintas paletas de colores, texturas y acabados para transformar una manicura tradicional en un accesorio lleno de personalidad.

Ya sea que prefieras estilos sobrios y misteriosos o combinaciones llamativas con brillos y detalles delicados, estas propuestas toman la esencia de Jinu, Abi, Mystery, Romance y Baby Saja como punto de partida. A continuación, encontrarás cinco ideas de diseño adaptables a cualquier largo de uña para lucir el espíritu de la historia en tus manos.

¿Cómo cuidar las uñas?

Para mantener las uñas fuertes y saludables, es fundamental hidratarlas a diario con crema de manos o aceite para cutículas, evitando que se resequen y quiebren. Limalas siempre en una sola dirección con una lima suave y no cortes las cutículas en exceso, ya que protegen contra infecciones. Al realizar tareas domésticas o manipular productos químicos, usá guantes para prevenir el debilitamiento por humedad y detergentes. Además, aplicá una base protectora antes del esmalte, elegí quitaesmaltes sin acetona y dejá descansar las uñas entre manicuras. Finalmente, una alimentación equilibrada rica en biotina, hierro y proteínas favorece su crecimiento natural.

Conoce los 5 diseños de uñas cortas en tendencia. Conoce los 5 diseños de uñas cortas en tendencia. ((Especial/Pinterest))

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas de K-pop Demon Hunters?

Los mejores diseños de uñas de K-pop Demon Hunters combinan la estética idol de los integrantes de Saja Boys con su lado demoníaco, adaptándose a distintos estilos y colores:

Manicura (Freepik/Canva/K-pop Demon Hunters)