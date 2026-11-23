Para nadie es un secreto que el rojo es uno de los colores más representativos de la Navidad y es por eso es que nunca puede faltar en los adornos del hogar. Y una de las tendencias de decoración que están arrasando para este 2026, consiste en volver a este tono el protagonista del pino y dejar de lado el clásico verde que se usa todos los años.

Ya sea con moños, esferas o estrellas, estas piezas tan vibrantes son lo único que hace falta para que los detalles festivos se vean originales y den un toque sofisticado al instante.

Decoraciones navideñas en color rojo: los adornos para el árbol que lucen sofisticados y originales

Moño XL para decorar el pino. Una idea que no falla, consiste simplemente en que en lugar de poner la tradicional estrella en la punta del árbol de Navidad, reemplaza este detalle por un moño de gran tamaño en color rojo. Esta pieza se volverá protagonista de tu decoración y se ve muy bonita. Puedes comprarla o hacerla tú mismo con listón.

Árbol de Navidad con ramas rojas. Si cada año sueles reutilizar tu pino, pero ya empieza a verse desgastado y poco frondoso, no lo tires porque todavía tiene salvación. En las partes que estén despobladas, agrega algunas ramas de color rojo, las cuales se pueden comprar en tiendas de manualidades o mercerías. Solo tienes que irlas poniendo con cuidado para que luzca armonioso.

Camino de esferas en color rojo y diferentes tamaños. Para darle un giro a las clásicas decoraciones medianas que se ponen por todo el pino, prueba con un camino de esferas rojas grandes en el árbol de Navidad. Elige de distintas medidas para darle dimensión y acomódalas de forma ascendente para crear contraste visual.

árbol de Navidad El color rojo es perfecto para darle un toque original a los árboles de Navidad 2026. FOTO: Pinterest

Árbol de Navidad con esferas grandes y estrellas rojas. Entre las tendencias de decoración navideña 2026 que están causando furor, están los modelos XL que resaltan a primera vista y se pueden combinar con piezas igual de llamativas. Por ejemplo, un pino con puros adornos rojos y algunas estrellas en la superficie y no solo en la punta.

Pino navideño con solo adornos de color rojo. Si no quieres que tu decoración navideña se vea exagerada y prefieres los adornos clásicos, pero lindos, prueba con un pino frondoso y decorado con esferas de cristal rojo. Al final puedes agregar una guía de luces cálidas para que iluminen la sala por las noches.

Esferas iluminadas para contrastar con el árbol de Navidad rojo. La iluminación es clave al momento de poner el pino navideño, pues son las luces las que se encargan de darle vida. Y para que no tengas que usar los mismos focos de siempre, mejor consigue algunas esferas y decoraciones para Navidad 2026 que ya tengan luz integrada.