La fiebre por Kpop Demon Hunters continua, incluso a más de un año del estreno de la cinta miles de fans siguen emocionados por la historia y por supuetso tienen a sus personajes favoritos, es por eso que en esta ocasión te presentamos 5 plantillas de stickers ideales para que decores bolsitas de dulces, en ellas encontrarás a las Guerreras Huntrix y a los Saja Boys.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers GRATIS de las Guerreras Huntrix y los Saja Boys para bolsitas de dulces

Estas plantillas son completamente gratis, las puedes imprimir en hoja con pegatina, recortar y pegar en bolsas de dulces. Son fáciles de colocar y el tamaño dependerá de ti ya que lo puedes modificar como más prefieras. Cada una de estas plantillas es muy original y divertida por lo que tus dulceros lucirán sensacionales.

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Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers GRATIS de las Guerreras Huntrix versión Chibi para decorar bolsas de dulces

Esta plantilla, como su nombre lo indica, incluye a las Guerreras Huntrix; Rumi, Zoey y Mira, en versión chibi; es decir, las cabezas de los personajes son más grandes que su cuerpo y su apariencia es demasiado tierna además de que la animación es japonesa.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers GRATIS de los Saja Boys versión Chibi para decorar bolsas de dulces

Estas plantillas son ideales para los fans de los Saja Boys, especialmente para aquellos que aman la animación japonesa ya que los stickers son en versión chibi y destacan porque los idols de la boyband lucen una apariencia tierna, ojos y cabezas muy grandes. Por otro lado, son muy coloridos y llamativos.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers GRATIS de los Saja Boys versión transformada para decorar bolsas de dulces

Esta plantilla es ideal para las fans de los Saja Boys que aman ver a los personajes en su versión transformadas; es decir, convertidos en demonios en donde sus rostros son morados, tienen grecas y portan un atuendo completamente negro con un sombrero que tiene cordones que caen en forma de “U”.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers GRATIS de las Guerreras Huntrix versión navideña para decorar bolsas de dulces

Estos stickers, como su nombre lo indica, son en versión navideña ya que Rumi, Zoey y Mira aparecen con gorros navideños, un bastón de caramelo en color blanco con rojo y un obsequio. Es ideal si esta Navidad quieres repartir dulceros para celebrar; tendrán todo el estilo Huntrix.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers GRATIS de los Saja Boys en latas de Soda Pop para decorar bolsas de dulces

Estos sticker son perfectos para las fans de los Saja Boys, la plantilla incluye a los 5 idols; Abby, Mistery, Jinu, Romance y Baby. Sus rostros aparecen en una lata que dice “Soda Pop”, el cual es uno de los temas más característicos de la cinta. Cada sticker es muy llamativo además de que podrás utilizar el de tu personaje favorito así como intercambiarlo.