5 diseños de uñas con efecto carey que quedan perfectas para la Navidad 2026

El efecto carey en las uñas está ganando mucha popularidad en las tendencias de belleza para finales de 2026 gracias lo bien que combina tonalidades marrones, doradas y ámbar. Y además de lo bonitos que se ven, son una excelente alternativa cuando se trata de diseños de manicure que quedan para cualquier ocasión y lucen preciosas para las festividades navideñas, pues no caen en los colores tradicionales y se puede hacer con diferentes largos.

Uñas para Navidad 2026: los 5 diseños de manicure con efecto carey que son perfectos para la temporada

Punta cuadrada con carey brillante . Para diseños de uñas sofisticados y que puedes usar en todas partes , la punta cuadrada es un gran complemento para el efecto carey en las uñas . El secreto para que estos diseños se vuelvan protagonistas de tus looks, están en aplicar una capa de brillo que resalte los tonos cálidos y además te dure intacta durante días.



. Para , . El secreto para que estos diseños se vuelvan protagonistas de tus looks, están en aplicar una capa de brillo que resalte los tonos cálidos y además te dure intacta durante días. Diseños de uñas con técnica carey solo en las puntas. Si sientes que el carey es muy atrevido para tu estilo y prefieres algo más discreto, prueba con modelo que solo lleve este efecto en las puntas, como una especie de manicure francés renovado para Navidad 2026



5 diseños de uñas con carey que se ven preciosas para las fiestas navideñas 2026|Pinterest

Uñas almendradas con carey y rayas doradas . En caso de que quieras estilizar tus manos y darles una apariencia visual delicada, entonces las rayas verticales se convertirán en tu complemento preferido, sobre todo con tonos dorados que aportan elegancia. Y al ser tan sutiles, combinan perfecto con los diseños de uñas carey que está arrasando en las tendencias para fin de año .

Diseños de uñas cortas con efecto carey y colores para otoño. Cuando se trata de ideas de manicure que son cómodos y sofisticados las uñas cortas y bien delineadas son de las preferidas y siempre se pueden elevar con técnicas bonitas. Por ejemplo, estas estructuras lucen increíble con los diseños carey clásicos, pero que se fusionan con colores para el otoño 2026, como el verde esmeralda, el vino o el terracota.



5 diseños de uñas con carey que se ven preciosas para las fiestas navideñas 2026|Pinterest