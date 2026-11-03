8 ideas de uñas navideñas elegantes para este 2026: de colores neutros y no tan llamativos

Los diseños de uñas navideñas incluyen opciones discretas que son ideales para usar todos los días y no se limitan solamente a decoraciones llamativas. Esto gracias a que tienen tonos neutros y acabados elegantes que lucen espectaculares en cualquier ocasión, ya sea en manicures cortos y perfectamente delineados, o manicure con punta almendrada para estilizar las manos y darles una apariencia impecable.

Uñas para Navidad 2026: los mejores 8 diseños de manicure para usar en noviembre y combinar con todo