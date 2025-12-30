7 colores de uñas que alargan los dedos y estilizan las manos, perfectos para lucir en Año Nuevo

El manicure puede hacer mucho más de lo que imaginas con el aspecto de tus manos. Por ejemplo, hay colores de uñas que alargan los dedos gracias a un efecto visual. Si quieres comprobarlo, te dejamos a continuación algunas tonalidades que quedan súper bien para Año Nuevo y definitivamente no te van a fallar.

Estos son los colores de uñas que alargan los dedos

1. Nude

La primera opción que debemos mencionar, sí o sí, es la gama de tonalidades nude. Como se asemeja al color de tus dedos, visualmente crea mayor longitud. Puedes estilizar mucho más tus manos si eliges un diseño de uñas ovaladas o almendradas, pues también favorecen el efecto visual.

Si tu look para Año Nuevo se inclina hacia lo minimalista, este es tu estilo.

2. Tonos corales para pieles cálidas

El subtono de tu piel determina de manera significativa que tonalidades se ven mejor en tu ropa, accesorios, uñas o pelo. Checa tus venas a la altura de tus muñecas y, si lucen más verdosas que azules, tu subtono es cálido. Y, si es el caso, los tonos corales te complementan súper bien y pueden estilizar tus manos.

3. Tonos rojos para pieles frías

Si observas tus venas y se asemejan más al azul que al verde, tu subtono es frío. Para quien tiene este tipo de piel, las uñas rojas pueden dar el efecto de mayor longitud.

4. Rosa pastel

En general, los tonos pasteles en uñas son perfectos para alargar los dedos visualmente. El clásico por excelencia sería el rosa, que combina de maravilla con una gran cantidad de outfits, es elegante y discreto.

5. Manicure con efecto 'milky'

Si hablamos de sofisticación y minimalismo, el efecto "lechoso" en las uñas también crea la ilusión óptica de mayor longitud en tus manos. El color clásico para lucir este efecto es el blanco.

6. Lavanda

Un tono más inesperado sería el lavanda, que también logra su cometido y sin duda puede hacer que todos volteen a ver tus manos en la fiesta de Año Nuevo.

7. 'Butter yellow'

En los últimos dos años, el tono "amarillo mantequilla" se ha vuelto un clásico entre quienes desean destacar con mucha elegancia y glamour. Por fortuna, también tiene la capacidad de alargar visualmente los dedos.

