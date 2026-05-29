5 ideas para hacer letreros de cumpleaños de Bluey con pocos materiales

¡Hacer manualidades nunca había sido tan divertido! Si quieres hacer absolutamente todo para la fiesta de tus hijos o si tal vez te dedicas a la decoración de fiestas, debes conocer estas ideas de letreros personalizados de Bluey para los cumpleaños.

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¿Cómo hacer letreros de cumpleaños de Bluey?

Hacer este tipo de letreros es sumamente fácil, ya que los puedes hacer con material reciclado y con algunas cosas que probablemente ya tienes en casa o son muy fáciles de conseguir. Esto es lo que necesitas:



Tijeras

Pegamento

Cartón

Hojas de color

Marcadores

Stickers o impresiones de tu personajes favoritos

Listón

Hilo grueso

Perforadora

1. Puedes cortar 15 triángulos de cartón de aproximadamente 10 cm. x 15 cm. x 15 cm., y fórralos con hojas de colores azul y amarillo bebé

2. Ponle a cada triángulo una letra con marcador para formar la frase "feliz cumpleaños".

3. Perfora los triángulos para pasar un hilo por en medio con la finalidad de acomodar las letras.

4. Pega stickers o los dibujos de los personajes de Bluey a las orillas del letrero.

Ideas para hacer letreros de la caricatura Bluey

Si quieres hacer algo diferente a los típicos letreros de cumpleaños, puedes echar a volar tu imaginación y hacer este tipo de creaciones.

Esta es una de las ideas favoritas de muchos y es que las letras son de la misma tipografía que en la caricatura y lo mejor es que las puedes hacer con tus propias manos.

Otra opción maravillosa es hacer banderines y poner en ellos letra por letra y así formar la frase "feliz cumpleaños", como extra, puedes poner los personajes de Bluey y el nombre del festejado.

Si no tienes mucho tiempo, puedes descargar esta plantilla e imprimirla, solo tendrás que recortar y pegar en cartones para reforzar y la decoración se verá increíble.

¿Quieres lucirte? Esta idea de las siluetas de los personajes de Bluey es perfecta, puedes decorarla con plumones o bien, poner letras hechas de foami.