7 ideas de uñas estilo catedral para Año Nuevo: el manicure único y original con el que destacarás en tu fiesta

En 2025, una de las tendencias que tomó por sorpresa a las adictas al manicure fueron las uñas estilo catedral. Es decir, los diseños que imitan las afiladas y estilizadas siluetas de una catedral gótica, al mismo tiempo que lucen las tonalidades que podrías ver en sus vitrales. Si quieres impresionar con tus uñas en tu fiesta de Año Nuevo, considera las siguientes ideas y te aseguramos que todos voltearán a ver tus manos.

1. Uñas catedral iridiscentes

Uno de los diseños que más se ha popularizado para las uñas estilo catedral consiste en hacer delicados trazos en negro que recuerden la arquitectura de un templo y, como fondo, tener un tono lleno de brillo. En este caso el efecto no es metalizado sino iridiscente; la mezcla entre este acabado y los dibujos en negro vuelven el manicure irresistible.

2. Con fondo blanco

Otro contraste fuerte que puedes crear es mantener la idea de los trazos en negro pero con un fondo blanco. En la imagen, podemos ver que el acabado es ligeramente 'milky', lo cual da un aspecto sofisticado, elegante y ligero a las uñas.

3. En versión romántica

Los trazos de tus uñas estilo catedral también pueden hacerse en blanco y pocas cosas podrían combinar también como una combinación de románticos tonos pastel, como si tu vitral asemejara un algodón de azúcar.

4. Uñas catedral para chicas dark

Si tu estilo va más hacia lo dark o incluso lo vampiresco, ¿por qué no combinar rojo con negro para tus uñas de Año Nuevo? Esta idea queda súper bien si no tienes problema con llevar un diseño de uñas extralargo, ya sea en estilo coffin o stiletto. En nuestro ejemplo, la idea luce incluso mejor con un efecto de transparencia que se parece muchísimo a un vitral.

5. En tono turquesa

Normalmente los tonos turquesa no se relacionan directamente con las fiestas decembrinas o las celebraciones de Año Nuevo pero, si los combinas correctamente con tu outfit, pueden ser súper atractivos y originales como en este ejemplo. Aquí, los trazos estilo catedral son más sutiles y se hicieron en plateado.

6. Uñas con toques dorados para Año Nuevo

Un elemento que sí es clásico de Año Nuevo es el dorado, y en este diseño de uñas se empleó para los trazos del vitral. Como fondo tenemos un color blanco y trazos estilizados en negro que muestran astros, nubes y un castillo.

7. Uñas catedral con transparencia

Una de las combinaciones más sutiles y sofisticadas que puedes hacer para el efecto catedral es éste: un fondo transparente con trazos delicados en negro. El estilo se mantiene incluso con un acabado ligeramente ahumado sobre las uñas.