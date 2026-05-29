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No tires el reloj de pared viejo, es un tesoro: cómo reutilizarlo y darle un toque bonito a tu sala

Un reloj de pared que ya no funciona puede convertirse en un original marco decorativo para fotografías, ilustraciones o recuerdos especiales. Esta idea de reciclaje creativo permite sumar personalidad a la decoración de la sala sin gastar mucho dinero.

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Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

Cada vez más personas apuestan por el reciclaje decorativo para renovar sus espacios de manera económica y sostenible. En lugar de desechar un reloj de pared viejo, la tendencia DIY propone transformarlos en piezas únicas con valor estético y sentimental.

Los relojes de pared antiguos son ideales para este tipo de proyectos DIY. Gracias a su estructura, tamaño y diseño, pueden convertirse fácilmente en marcos decorativos capaces de destacar fotografías familiares, láminas artísticas o composiciones personalizadas que aporten calidez al hogar.

Proyecto DIY: ¿Cómo convertir un reloj de pared viejo en un marco decorativo?

La transformación es sencilla y no requiere conocimientos avanzados de bricolaje. Con pocos materiales se puede lograr un resultado atractivo y funcional.

Materiales necesarios

  • Reloj de pared en desuso: puede ser de madera, plástico o metal, siempre que conserve su marco exterior.
  • Fotografía, ilustración o lámina decorativa: personalizar la pieza. La imagen elegida será el elemento central del nuevo adorno.
  • Pegamento o cinta de doble cara
  • Pintura o elementos decorativos opcionales

¿Por qué esta idea DIY puede darle más estilo a tu sala?

Además de reciclar un objeto que iba a terminar en la basura, este proyecto aporta un elemento decorativo original y personalizado.

  • Crea una pieza única: aporta personalidad a la decoración. Ningún resultado será exactamente igual, lo que convierte al adorno en un elemento exclusivo.
  • Aprovecha objetos olvidados: reduce desperdicios. Reutilizar materiales ayuda a prolongar su vida útil y fomenta hábitos más sostenibles.
  • Ahorra dinero en decoración: renueva espacios con bajo presupuesto. Es una alternativa económica frente a la compra de cuadros o marcos nuevos.
  • Incorpora recuerdos personales: da valor sentimental al ambiente. Fotografías familiares, viajes o momentos especiales pueden convertirse en protagonistas de la sala.
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Una vez retirado el mecanismo interno del reloj, basta con limpiar la estructura, colocar la imagen elegida en el fondo y volver a montar el cristal si se desea conservarlo. El resultado es un marco decorativo original que mantiene el encanto del reloj antiguo mientras aporta un toque creativo y acogedor a la sala.

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