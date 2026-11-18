La puerta principal es la carta de presentación de cualquier hogar durante las fiestas decembrinas. Aunque el follaje verde siempre ha sido un clásico, las tendencias actuales de interiorismo apuestan por materiales ligeros, escultóricos y llenos de textura.

Aportar por coronas navideñas de papel plisado y terciopelo es la alternativa perfecta para quienes buscan una entrada moderna, acogedora y con acabado artesanal.

La magia de esta combinación radica en el contraste visual: los dobleces geométricos del papel aportan volumen y movimiento, mientras que las cintas de terciopelo añaden calidez, suavidad y un aire de lujo clásico.

5 ideas para hacer coronas navideñas de papel plisado y terciopelo para tu puerta

Corona tipo rosetón gigante en blanco hueso con moño rojo vino

Dobla tiras largas de cartulina gruesa en tono blanco hueso o crema en forma de acordeón, únelas por los extremos y ciérralas formando un gran círculo plisado con hueco central.

Coloca en la parte inferior un moño extragrande hecho con listón ancho de terciopelo rojo vino o burdeos, dejando que las puntas caian libremente unos 30 centímetros por debajo de la corona.

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Corona de abanicos escalonados en tonos tierra y dorado

Forma varios abanicos pequeños y medianos utilizando papel kraft, papel texturizado en tono arena y cartulina con destellos dorados. Pégalos de manera asimétrica sobre un aro base de madera o cartón firme.

Aro minimalista con flores plisadas y lazo verde bosque

Toma un aro de metal dorado o bambú y decora únicamente la mitad inferior con tres o cuatro rosetones pequeños de papel plisado en tonos rosa palo, blanco y champán.

5 ideas para hacer coronas navideñas de papel plisado y terciopelo para tu puerta 5 ideas para hacer coronas navideñas de papel plisado y terciopelo para tu puerta

Corona monocromática en verde salvia con cascada de terciopelo

Elabora una corona completa de papel plisado utilizando cartulina en tono verde salvia o eucalipto, asegurándose de marcar bien los dobleces con una plegadera o regla para lograr líneas nítidas.

Corona doble con textura de papel acordeón y esferas aterciopeladas

Crea dos coronas plisadas en papel negro mate o azul medianoche para lograr un efecto de relieve escalonado.