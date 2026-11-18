En medio del mundo de los remedios caseros, se indica que la miel y la canela podrían concretar la mascarilla ganadora para evitar que tu piel siga sufriendo con el acné. En ese sentido, si confías en este tipo de procedimientos naturales, aplica la mascarilla en caso de querer un tratamiento casero que ayude en general a tu rostro. Esto se sabe de la recomendación propuesta en esta oportunidad.

¿Por qué la mascarilla de miel y canela pueden ayudar al rostro de tu piel?

Al hablar de la mascarilla de miel, se recuerda que este ingrediente natural contiene propiedades humectantes. En ese sentido, es normal ver productos cosméticos que presumen de este alimento como parte de sus compuestos. Además, se tienen propiedades con actividad antimicrobiana, aunque se aclara que eso NO significa que con ponerla en la piel es suficiente para quitar bacterias.

Por su parte, muchos aseguran que la canela tiene propiedades antimicrobianas y antibacterianas. Su aporte asegura reducción de hinchazón, calma la piel irritada y evita el enrojecimiento. Además, neutraliza radicales libres para proteger las células del estrés oxidativo, situación que en ocasiones retrasa la aparición de arrugas y líneas de expresión.

¿Cómo hacer la mascarilla de miel y canela para cuidar la piel de tu rostro?

Aunque muchos indican que puede ayudarte con problemas de acné, se hace la recomendación de acudir con un profesional para una mejor evaluación. Pero si deseas una mascarilla natural que ayude con la hidratación y suavidad, he aquí una opción a considerar.

Ingredientes

Un recipiente pequeño para preparar la mezcla

Una cucharada de miel

Una cucharada de canela molida

Realización y aplicación de la mascarilla

En el recipiente limpio combinarás la miel y la canela hasta formar una mezcla homogénea donde se pide evitar los grumos.

Antes de usar la solución previamente mezclada, se recomienda quitar todo residuo de suciedad, polvo o grasa del rostro y posteriormente secar completamente con una toalla limpia.

Aplícala en tu rostro, distribuyendo de manera uniforme y sin frotar. Al final, dejarás que actúe cerca de 5 o 10 minutos, si no tienes ninguna molestia.

Al final, limpiarás con abundante agua tibia y secarás sin raspar tu rostro.