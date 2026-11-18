Las uñas squoval son aquellas que tienen una base y laterales relativamente rectos, pero con las esquinas suavemente redondeadas. Su nombre surge de la combinación de las palabras inglesas square (cuadrado) y oval (ovalado).

Se han convertido en una de las formas más buscadas en 2026 por quienes prefieren una manicura elegante, práctica y fácil de mantener. A diferencia de las uñas completamente cuadradas (que presentan ángulos más marcados) o de las ovaladas (que tienen un contorno curvo), las squoval ofrecen un equilibrio entre ambas.

Esta característica permite conservar una apariencia prolija sin que las puntas se vean demasiado rígidas. Por eso funcionan tanto en manicura corta como de largo medio.

¿Cómo son las uñas squoval y qué las diferencia de otras formas?

La principal característica de esta manicura es su silueta: los bordes laterales se mantienen bastante rectos, mientras que las esquinas se liman para eliminar los ángulos pronunciados. El resultado es una forma ligeramente cuadrada, pero con terminaciones suaves.

Estas son sus ventajas:

Aspecto natural: acompañan la forma de la uña sin modificarla demasiado.

acompañan la forma de la uña sin modificarla demasiado. Comodidad: las esquinas redondeadas reducen la posibilidad de engancharse con la ropa o el cabello.

las esquinas redondeadas reducen la posibilidad de engancharse con la ropa o el cabello. Versatilidad: funcionan con esmaltes nude, rojos, borgoña, tonos lechosos y diseños minimalistas.

funcionan con esmaltes nude, rojos, borgoña, tonos lechosos y diseños minimalistas. Fácil mantenimiento: no necesitan un largo excesivo para conservar su silueta característica.

¿Por qué las uñas squoval son tendencia en 2026 y cómo llevarlas?

Una de las razones de su popularidad es que responden a la preferencia por manicuras más naturales y funcionales. En lugar de apostar por largos extremos o formas muy puntiagudas, las squoval ofrecen una estética discreta que puede adaptarse a diferentes edades y estilos.

Además, combinan con algunas de las propuestas de color y decoración más elegantes de la temporada:

Nude rosado: aporta luminosidad y una apariencia delicada. Blanco lechoso: consigue un acabado limpio y sofisticado. Borgoña: suma profundidad y elegancia, especialmente durante los meses fríos. Francesa minimalista: conserva el estilo clásico con una línea blanca fina. Cereza translúcido: incorpora color sin perder naturalidad.

Para conseguir esta forma en casa, los expertos manicuristas recomienda limar los laterales en línea recta y suavizar las esquinas con movimientos delicados, sin retirar demasiado material. También es importante evitar limar repetidamente de un lado a otro y mantener las uñas hidratadas.

Las squoval demuestran que una manicura no necesita formas extremas para destacar. Su equilibrio entre líneas rectas y curvas las convierte en una alternativa práctica, elegante y atemporal que seguirá conquistando a quienes buscan uñas cuidadas en 2026.