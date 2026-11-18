El gelish es una de las técnicas preferidas para quienes buscan diseños de uñas que duren mucho tiempo y puedan hacerse en todos los colores. Además, este tipo de manicuras permiten experimentar con los efectos que están en tendencia para este invierno 2026, como los acabados mate que lucen hermosos en tonos vibrantes y con estructuras largas que afinan las manos al instante.

Manicura de gelish para invierno 2026: las uñas con efecto mate y diseños largos más bonitas

Uñas vino de efecto terciopelo. Sin lugar a dudas, uno de los mejores colores para diseños de uñas sofisticados, es el vino profundo, que aporta profundidad y le favorece a todas las pieles. Para que no sea la clásica versión con brillo, prueba con los acabados estilo terciopelo que se consiguen gracias a los esmaltes matificados.

Manicure con rosa en diferentes tonalidades. Si te cuesta trabajo elegir un solo tono para tus manicuras de invierno 2026, los modelos que combinan varias intensidades se convertirán en tus favoritos. Y uno que se ve muy lindo por su apariencia mate, es el rosa. La fusión del rosa pastel, mauve y fiucsa queda equilibrada y no satura.

diseños de uñas 6 ideas de uñas con efecto mate que se ven hermosas para usar largas. FOTO: Pinterest

Barniz color ciruela para manos elegantes. Para que salgas de lo tradicional, las uñas en tonalidades moradas son una apuesta infalible para embellecer las manos. Por ejemplo, las manicuras color ciruela, una opción que suma calidez a la piel y se ve muy elegante, sobre todo cuando se lleva en la temporada de invierno 2026. El secreto para que los resultados sean impecables, consiste simplemente en incluir un barniz matificado que sea compatible con el gelish.

Diseños de uñas en color terracota mate. Aunque el otoño ya está cerca de terminar, hay tendencias de belleza que seguirán vigentes hasta Año Nuevo. En el caso de las uñas, un tono que no pasa de moda y se ve fabuloso con diseños de secado mate, es el terracota, que combina lo mejor del rojo y el anaranjado.

diseños de uñas 6 ideas de uñas con efecto mate que se ven hermosas para usar largas. FOTO: Pinterest

Manicure verde bosque con verde claro. Entre las tendencias en diseños de uñas que son imperdibles para noviembre y diciembre 2026, están las manicuras en diferentes intensidades de verde, que quedan perfectos para cualquier ocasión. Pide a tu “nail artist” de confianza que te haga un degradado sobre el gelish, bajando la intensidad en cada dedo para un estilo fresco y original que se adapta muy bien al secado matificado.

Uñas nude tipo terciopelo. Para las que prefieren los modelos de manicure discretos y minimalistas, las uñas nude con gelish nunca fallan cuando se trata de embellecer las manos y verte elegante en todo momento. Elige el tono que más quede con tu piel y el largo que te haga sentir cómoda. Y en lugar de que tenga capa de brillo, apuesta por un efecto aterciopelado con esmaltes mate.